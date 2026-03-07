 Prende il via la stagione di Formula 1: come seguire le gare in TV e streaming
La stagione 2026 di Formula 1 sta per iniziare: ecco come seguire tutte le gare in TV e streaming nel modo più conveniente possibile.
La stagione 2026 di Formula 1 sta per iniziare: ecco come seguire tutte le gare in TV e streaming nel modo più conveniente possibile.

La stagione 2026 di Formula 1 sta per iniziare con il primo Gran Premio in programma a Melbourne, in Australia, domenica 8 marzo quando in Italia saranno le 5 del mattino. Complessivamente, in calendario ci sono 24 Gran Premi, con l’ultimo appuntamento in programma il 6 dicembre ad Abu Dhabi.

Tutte le gare della stagione 2026 di Formula 1 saranno trasmesse in esclusiva da Sky. Il modo più conveniente per seguire i Gran Premi è affidarsi a NOW, scegliendo il Pass Sport, che garantisce un accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky.

Per i nuovi utenti, il Pass Sport di NOW è disponibile con un prezzo ridotto fino a 19,99 euro al mese per 12 mesi. L’attivazione può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale di NOW, qui di sotto.

Accedi qui a NOW

La Formula 1 è su NOW

Il Pass Sport di NOW è il modo giusto per seguire tutta la stagione di Formula 1. Per i nuovi utenti, il Pass prevede un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese, senza alcun obbligo di permanenza.

Con il Pass è possibile accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, per quanto riguarda la programmazione sportiva. Di conseguenza, è possibile seguire la Formula 1 ma anche la Moto GP, la Champions League e tutto il calcio di Sky, i tornei di tennis, il basket e molto altro ancora.

Si tratta di una programmazione ricchissima di contenuti e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati. Il catalogo di NOW è accessibile tramite l’applicazione ufficiale che può essere scaricare e utilizzata su smartphone, tablet, computer, Smart TV e molto altri dispositivi.

Per attivare subito il Pass Sport di NOW basta raggiungere il sito ufficiale tramite il box qui di sotto. L’attivazione del Pass consente l’accesso immediato ai contenuti della piattaforma.

Accedi qui a NOW

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 mar 2026

Link copiato negli appunti

Davide Raia
Pubblicato il
7 mar 2026
Link copiato negli appunti