Prenota Death Stranding 2 e risparmia: l'affare è già su Amazon

Death Stranding 2: On the Beach si candida di diritto a diventare uno dei migliori giochi dell’anno. Uscirà il 26 giugno 2025 ed è già in preordine con lo sconto su Amazon. Inoltre, l’e-commerce propone la prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che se da qui all’uscita ci saranno offerte ancora migliori, il risparmio sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento.

Death Stranding 2: On the Beach in preordine con lo sconto

È il nuovo lavoro di Hideo Kojima, un titolo che promette di definire un nuovo standard di riferimento per l’attuale generazione videoludica. Sviluppato dal team Kojima Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment come esclusiva di lusso del catalogo PS5 (ottimizzato per PS5 Pro), ha tra i suoi punti di forza non solo il gameplay, ma anche il coinvolgimento di un cast d’eccezione che include, tra gli altri, Norman Reedus e l’italiano Luca Marinelli. Scopri di più nella scheda del gioco.

Sam e i suoi compagni partono per un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro mentre attraversano un mondo assediato da nemici ultraterreni, ostacoli e una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario creatore Hideo Kojima cambia ancora una volta il mondo.

Grazie allo sconto di oggi hai la possibilità di prenotare Death Stranding 2: On the Beach al prezzo di 69,99 euro invece di 80,99 euro come da listino ufficiale. Se ci saranno offerte migliori prima del lancio, l’ulteriore risparmio sarà applicato in automatico.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratis prevista per il giorno dell’uscita, come detto il 26 giugno 2025. Un’ottima occasione per allungare le mani sul nuovo titolo del maestro Kojima, risparmiando.