Prenota il nuovo Xiaomi Pad 7 Pro al prezzo minimo garantito

Il nuovo Xiaomi Pad 7 Pro è molto più di un semplice tablet: da oggi lo puoi preordinare su Amazon, approfittando della prenotazione al prezzo minimo garantito. Lato software c’è il sistema operativo è HyperOS, basato su Android e con accesso senza limitazioni a Google Play per il download delle app, arricchito dalle tante funzionalità di intelligenza artificiale della suite HyperAI.

Novità tablet: arriva Xiaomi Pad 7 Pro

L’intera esperienza ruota attorno al display Crystal Clear da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K e frequenza di aggiornamento da 144 Hz. A questo si aggiungono specifiche tecniche da top di gamma come il processore Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm (con architettura a 4 nm), 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, quattro altoparlanti per un audio immersivo e le fotocamere posteriori e anteriore, i moduli per la connettività wireless (Wi-Fi e Bluetooth). La ciliegina sulla torta è poi rappresentata dalla batteria da 8.850 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 67 W che assicura un’autonomia molto elevata. Visita la scheda completa per conoscere altre informazioni.

Puoi effettuare ora la prenotazione al prezzo minimo garantito del nuovo Xiaomi Pad 7 Pro su Amazon, a 599,90 euro, così da garantirti la possibilità di veder applicati in automatico eventuali sconti proposti dall’e-commerce prima del lancio. Inoltre, lo riceverai direttamente a casa con la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi il cavo USB-C e il ring holder.

È venduto e spedito da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Si tratta senza dubbio di una delle uscite più attese di quest’anno nella categoria tablet, un mix perfetto tra specifiche di fascia alta, design e funzionalità AI avanzate, adatto anche alla produttività. Scopri di più nella pagina dedicata.