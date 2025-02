Prenota il tuo prossimo volo con eDreams: i saldi tornano super sconti

Anche se i saldi estivi con sconti fino al -40% di eDreams sono terminati per ora, non temere: torneranno a breve, insieme a una serie di offerte giornaliere esclusive per i membri Prime. Scopri come approfittare di queste promozioni e risparmiare sui voli, alloggi e molto altro.

Voli economici: il cuore delle offerte eDreams

Se stai programmando un viaggio e desideri trovare voli economici, eDreams è la soluzione ideale. Grazie al potente motore di ricerca che confronta le tariffe di oltre 600 compagnie aeree e 40.000 destinazioni, potrai trovare i migliori prezzi low cost con soluzioni su misura grazie ai filtri. La prenotazione è semplice e veloce: inserisci l’aeroporto di partenza e arrivo, seleziona le date e il numero di passeggeri, e in pochi clic troverai l’offerta che fa per te.

Per ottenere il massimo dalle offerte e risparmiare ulteriormente, ricorda di prenotare con mesi di anticipo e cerca di essere flessibile: viaggiare nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, può ridurre notevolmente i costi. Utilizza il motore di ricerca di eDreams per confrontare i prezzi tra compagnie low cost e tradizionali. Ricorda che prenotare il volo di andata e ritorno contemporaneamente può garantire ulteriori risparmi.

eDreams Prime: un abbonamento che conviene

Dal 4 al 7 febbraio torneranno, su eDreams, i Prime Days. Si tratta di una promozione con tantissimi sconti, tutta dedicata ai soli membri del programma eDreams Prime, a cui puoi accedere con una prova gratuita di 15 giorni. L’ideale se vuoi approfittare delle promozioni in arrivo. Con eDreams Prime non solo potrai prenotare voli, ma potrai anche risparmiare su alloggi e noleggio auto.

Iscriviti gratuitamente, esplora tutte le offerte e ricevi sconti sin dal primo acquisto. Dopo il periodo di prova, l’abbonamento si trasforma in Prime Plus a soli 89,99 euro/anno o Prime a 69,99 euro/anno. Inoltre, scaricando l’app eDreams, riceverai notifiche in anteprima sui prossimi Prime Day e sulle promozioni riservate esclusivamente ai membri.

Non aspettare oltre, iscriviti subito a eDreams Prime sfruttando la prova gratuita di 15 giorni, scarica l’app e preparati ai Prime Days: un’occasione unica per risparmiare sui voli verso decine di destinazioni in Italia e nel mondo.