Preordina il tuo iPhone 13 Pro a prezzo speciale

Se da tempo vuoi toglierti il sassolino dalla scarpa che si chiama iPhone 13 Pro ti svelo che su Amazon hai un'occasione più unica che rara. Questo modello va spesso sold out ma per fortuna l'e-commerce ti permette di acquistarlo a prezzo vantaggioso nonostante le scarse scorte. Per questo motivo, prima di scoprire i prezzi, ti voglio dare un consiglio di cuore: se sei interessato non aspettare altro tempo o potresti perdere questa chance più unica che rara. Sono disponibili diverse colorazioni in diversi tagli di memoria, il prezzo di partenza è di 1099,00 euro e puoi pagare anche con finanziamento.

Cosa devi fare? Concludere l'acquisto e appena qualche modello sarà disponibile, ti verrà inviata una email con la spedizioni in corso.

Queste ultime, ovviamente, avvengono senza alcun costo aggiuntivo.

iPhone 13 Pro: scegli il tuo preferito, ora e subito

iPhone 13 Pro si distingue per essere uno dei top di gamma più interessanti sul mercato. Da quando è stato annunciato, le file fuori ai negozi si son viste, ma purtroppo trovarne uno a buon prezzo è quasi impossibile. Se sei un po' informato sai benissimo a quale tipo di crisi sta andando incontro il settore quindi è un po' per questo che ti suggerisco di non perdere l'occasione.

Parlando di lui, in ogni caso, sai benissimo che regna supremo. Ha un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che ti fa gustare ogni genere di contenuto grazie alla risoluzione avanzata che alla qualità stessa della tecnologia. Penso che poi il chip A15 Bionic non ti imponga alcun limite sia nella versione da 128 GB di che 1 TB con cui stai proprio largo.

Sono presenti telecamere di prima qualità con tanto di sensore LiDAR e modalità Cinema che è la novità assoluta di questa nuova serie così come una batteria migliorata e il supporto alla connettività 5G.

Per il resto credo tu sabbia benissimo cosa ti offre questo smartphone.

Puoi acquistare il tuo iPhone 13 Pro: