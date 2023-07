OPPO Reno10: annunciato oggi, è già in sconto su Amazon

Appena annunciata oggi in via ufficiale, la linea OPPO Reno 10 è già in preordine e in sconto su Amazon. Dalla sua ha un comparto fotografico di eccellenza e il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W, ma non sono solo questi i punti di forza. Due i modelli che fanno parte della gamma, quello standard e il Pro.

Preordine con sconto per i nuovi OPPO Reno10

Entrambi condividono parte delle specifiche tecniche come il display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (2412×1080 pixel). Cambia invece la dotazione delle fotocamere: posteriori da 64+32+8 megapixel per Reno10 e sempre da 64+32+8, ma con sensore principale Sony IMX890 per Reno10 Pro. Quest’ultimo si spinge poi a 12/256 GB per quanto riguarda RAM e memoria interna. Cambia anche la capacità della batteria, da 4.600 oppure 5.000 mAh.

Reno10 è in preordine in sconto a 449,99 euro invece di 499,99 euro, mentre Reno10 Pro può essere acquistato subito a 548,99 euro invece di 699,99 euro come da listino. Per entrambi la consegna è garantita al day one del 16 luglio.

Chi decide di effettuare subito l’acquisto può contare sulla spedizione gratuita proposta da Amazon, così da ricevere senza ulteriori spese lo smartphone scelto già al giorno del debutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.