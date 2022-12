Carte prepagate e contactless: quale offre maggiori garanzie di sicurezza

I pagamenti contactless sono ormai largamente diffusi, vista la loro grande comodità.

Va però sempre ricordato che, questa pratica, ha anche dei rischi non da poco lato sicurezza. Per chi utilizza carte prepagate, il contactless è un’abitudine che può costare caro.

Alcune piattaforme infatti, non garantiscono adeguata protezione in tal senso e, il rischio, è quello di veder sparire il denaro presente sulla carta. A tal proposito dunque, chi intende fare ampio uso del sistema contectless, dovrebbe fare attenzione a quale strumento sta usando.

Servizi come VIABUY, grazie anche al circuito Mastercard, consentono di proteggere la carta con le più moderne tecnologie di sicurezza. Tutto ciò rende ancora più piacevole l’utilizzo di questo metodo di pagamento.

Carte prepagate e contactless? Con VIABUY riduci drasticamente i rischi

VIABUY non è però solo una semplice prepagata: stiamo parlando di una combo carta e conto online che può sostituire facilmente il classico conto bancario.

I vantaggi, sotto questo punto di vista, sono molteplici. Innanzitutto è possibile aprire il conto e richiedere la carta in appena 8 minuti. Il conto così aperto sarà dotato di IBAN tedesco e lussemburghese, il che rende possibile ricevere bonifici bancari.

Per poter ricaricare il conto, oltre ai già citati bonifici SEPA, è possibile utilizzare:

Giropay

SOFORT

EPS

iDeal

Paysafecard

e tanti altri metodi di ricarica.

A livello estetico, VIABUY si presenta con un design che la rende molto simile alle carte di credito. Nonostante ciò, essendo una prepagata risulta meno rischiosa lato finanziario: non è infatti possibile spendere più di ciò che è presente sul conto, evitando dunque l’indebitamento.

L’alto tasso di accettazione in fase di iscrizione è poi un altro vantaggio, visto che basta risiedere in UE per avere ottime chance di poter ottenere la carta senza particolari problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.