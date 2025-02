Prepara il colloquio di lavoro in inglese con questa app

Sostenere un colloquio di lavoro in inglese non è mai semplice, soprattutto se è la prima volta che lo si affronta e non si ha una perfetta padronanza della lingua. In un caso come questo, la piattaforma Mondly può essere di grande aiuto. Si tratta di un’app che offre un metodo interattivo e pratico per migliorare in poco tempo le proprie competenze linguistiche, aiutando così i suoi utenti ad affrontare il colloquio con una sicurezza maggiore.

Il piano annuale di 12 mesi dell’applicazione Mondly è disponibile a 59,99 euro, mentre il piano a vita è in offerta a 119,99 euro. Entrambi danno accesso a tutte le lezioni delle lingue incluse nell’app (sono complessivamente 41, tenendo conto anche dell’italiano): tra queste figurano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il cinese, il giapponese, il russo, il coreano, il turco, l’arabo e il portoghese.

Le funzionalità chiave di Mondly

Con Mondly ci si può esercitare ad esempio in simulazioni di conversazioni reali. L’applicazione infatti utilizza il riconoscimento vocale per consentire ai propri studenti di esercitarsi in scenari di colloquio realistici, rispondendo a domande comuni quali “Tell me about yourself”.

Un ulteriore aiuto arriva dalla possibilità di memorizzare frasi predefinite e lessico specifico per il mondo del lavoro, due elementi che consentono di formulare risposte più professionali durante un colloquio in inglese. Vi è poi modo di migliorare la propria pronuncia, grazie all’utilizzo della tecnologia di riconoscimento vocale, al fine di evitare errori banali che potrebbero compromettere la propria credibilità in sede di colloquio.

Infine, attraverso l’ausilio di un chatbot AI, l’applicazione Mondly permette di simulare un vero e proprio colloquio con l’AI, per un’esperienza il più possibile realistica, dal momento che l’intelligenza artificiale risponderà in tempo reale.

Il piano a vita di Mondly è in offerta al prezzo scontato di 119,99 euro. A differenza dei piani annuali è richiesto un unico pagamento, con un risparmio quindi considerevole rispetto ai primi.