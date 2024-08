Prepara la pizza in casa col FORNO Ariete (costa solo 75€, ma per poco tempo!)

L’autunno sta per arrivare e, con lui, anche le serate in case all’insegna del “Netflix & chill”. Qual è il miglior modo di godersi film e serie TV se non con una bella pizza fatta in casa? Beh, il protagonista di quest’offerta ti permetterà di prepararle proprio come fossi in pizzeria. Stiamo parlando del forno “Ariete Pizza 919“, il quale crolla ad appena 75,90€, ma per pochissimo tempo!

Tutte le caratteristiche del forno per pizza Ariete

Con una potenza di 1200W e una temperatura massima di 400°C, questo forno è in grado di ricreare in modo sorprendente l’effetto di un forno a legna, regalando alla tua pizza una crosta croccante e un interno morbido, esattamente come tradizione comanda. E grazie ai suoi 5 livelli di cottura, avrai modo di preparare una varietà di pietanze, dalle torte salate ai panzerotti, fino ai semplici toast.

E dimentica le lunghe attese in pizzeria o i tempi di cottura tradizionali, perché la tua pizza sarà pronta in soli 4 minuti. La pietra refrattaria di cui è dotato questo gioiellino, assorbendo e distribuendo il calore in modo uniforme, garantisce una cottura uniforme, con la crosta dorata e il condimento ben cotto (il tutto in un tempo record).

E quando arriva il momento di pulire, non c’è da preoccuparsi: la pietra refrattaria antiaderente rende la pulizia un gioco da ragazzi, impedendo ai residui di cibo di attaccarsi e facilitando il mantenimento del forno in condizioni perfette.

Infine, la sua sua facilità d’uso, con un termostato regolabile che ti consente di personalizzare la cottura secondo le tue esigenze, lo rende perfetto anche per chi non è un esperto in cucina ma desidera comunque ottenere risultati da professionista.

Diventa il tuo pizzaiolo preferito con il forno “Ariete Pizza 919” a soli 75,90€ (al posto dei classici 104,99€)!