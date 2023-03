Prepara lo smartphone per le foto di Pasqua: pCloud al 65% di sconto

Si sa: quando ci si ritrova in famiglia o con gli amici, scattare fotografie è d’obbligo. Immagina di essere sul punto di immortalare un momento speciale, quando sullo schermo del telefonino compare un inequivocabile pop-up: “spazio di archiviazione in esaurimento”. Se ti sei ritrovato (anche solo un poco) in questa descrizione, sappi che questo è il tuo segno per non lasciarti trovare impreparato alle prossime festività, che siano Pasqua o la festa della mamma.

Spostare manualmente GB e GB di fotografia potrebbe risultare un processo piuttosto macchinoso. Inoltre, non hai nemmeno la certezza che il supporto su cui le caricherai (hard disk esterno? Memoria del PC? Chiavetta USB?) sia eterno. Tutt’altro, considerando che dispositivi di questo genere sono più soggetti a guasti o smarrimenti. Ecco perché dovresti prendere in considerazione un cloud storage, come pCloud: veloce, comodo, sicuro e avrai fotografie e video sempre a portata di mano. Con il vantaggio che non peseranno sulla memoria del tuo smartphone.

Approfitta della promozione tuttora in corso per risparmiare sui piani a vita pCloud. Hai capito bene: una volta acquistato lo spazio cloud, sarà tuo per sempre e potrai utilizzarlo come meglio credi. Senza costi aggiuntivi, se non quello una tantum iniziale. I prezzi sono molto competitivi e partono da soli 199 euro per 500 GB (in offerta al 65% di sconto) a 399 per 2 TB di spazio cloud. Conveniente, vero?

Sincronizzazione automatica e cartelle condivise: ecco perché preferire pCloud

Vuoi scoprire cosa distingue pCloud dagli altri servizi di archiviazione online? Allora siediti comodo, perché stiamo per elencarti tutte le funzionalità. Il funzionamento di pCloud è simile a quello delle altre piattaforme cloud, ma la differenza sta nella missione dell’azienda: rendere l’esperienza dell’utente il più semplice e completa possibile.

Ma veniamo al dunque: ogni file che carichi su pCloud viene immediatamente sincronizzato con tutti i tuoi dispositivi. Che tu stia usando lo smartphone, il tablet o il PC, non perderai mai più un file. Ma c’è di più, perché pCloud ti offre diverse opzioni di condivisione, dalla cartella condivisa ai link personalizzabili con immagini. Inoltre, ci sono strumenti speciali per i media, tra cui un player audio e video integrato per riprodurre la tua musica e i tuoi video preferiti direttamente dalla nuvola, con tanto di playlist.

La sicurezza è una questione fondamentale per pCloud, che vanta tra i più alti standard in materia. La piattaforma utilizza il protocollo TLS/SSL per garantire la sicurezza delle tue informazioni durante il trasferimento dai tuoi dispositivi ai nostri server. In più, i tuoi dati vengono protetti anche attraverso una crittografia a 256-bit AES, per assicurarti la massima protezione da qualsiasi rischio.

Approfitta della promozione in corso e risparmia sul tuo prossimo spazio cloud: con pCloud i piani partono da soli 199 euro per 500 GB di spazio di archiviazione. Ti ricordiamo che il prezzo è da considerarsi una tantum e non dovrai più sostenere alcun costo aggiuntivo, né abbonamenti per usufruire del tuo spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.