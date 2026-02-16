 Preparati ai viaggi primaverili con Saily: eSIM per tutto il mondo a prezzi SUPER
La primavera è alle porte e hai in programma un viaggio al di fuori dai confini europei – magari in Giappone per ammirare la fioritura dei ciliegi? Nel tuo telefono, allora, non può mancare Saily: il servizio eSIM di NordVPN che ti permette di navigare ovunque grazie a piani convenienti a partire da appena 2,99 dollari. Non ti servirà nessuna SIM fisica, solo uno smartphone compatibile con la tecnologia eSIM e un piano dati e sei subito pronto a partire. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Acquista ora la tua eSIM Saily e parti senza pensieri

Come funziona Saily? Ecco tutto quello che c’è da sapere

I piani offerti da Saily sono pensati, principalmente, per i viaggiatori: che si tratti di lavoro, svago, una vacanza occasionale o un viaggio a più tappe, la piattaforma propone eSIM per oltre 200 destinazioni al mondo, con tariffe piuttosto competitive. Anche tra le mete più ambite, i prezzi partono da soli 2,99 dollari.

Naturalmente, il prezzo è molto più conveniente, perché con Saily sai già cosa e soprattutto quanto paghi e non dovrai trovarti ad affrontare costi nascosti o extra. La comodità, poi, è imbattibile: infatti, non dovrai mai cambiare SIM fisica, perché ti basterà installare l’eSIM sul tuo telefono per essere subito pronto a navigare.

L’attivazione del piano è automatica: si attiverà infatti appena arrivi a destinazione, oppure entro 30 giorni dall’acquisto. Tu dovrai soltanto installare l’eSIM sul tuo smartphone (verifica che sia compatibile con la tecnologia) tramite l’app prima di partire e sarai già pronto a navigare non appena scenderai dall’aereo. In più, una sola eSIM può gestire più piani: così, se devi affrontare qualche scalo, non sarà necessario reinstallarne una nuova.

Scopri l’offerta Saily eSIM e tutte le destinazioni

Le eSIM Saily non sono solo convenienti, dunque, ma anche funzionali. Inoltre, segnaliamo che la piattaforma mette a disposizione un’assistenza clienti via chat disponibile 24/7 e un avviso che ti segnala quando hai raggiunto e superato la soglia dell’80% del traffico rimanente sulla tua eSIM.

I piani sono ovviamente modulabili: serve un solo GB per una breve trasferta? Oppure una soluzione regionale? Con Saily puoi scegliere l’opzione giusta per te, calibrando anche il prezzo sulla base delle tue esigenze di traffico. L’eSIM di Saily diventerà senza dubbi la tua migliore compagna di viaggio: scopri tutti i piani e le destinazioni online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Eleonora Busi
