Preparati al nuovo campionato di Serie A con l'Amazon Fire TV Stick 4K in offerta

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori accessori da affiancare alla TV o al monitor, per rendere smart qualsiasi di questi apparecchi. Parliamo naturalmente della Amazon Fire TV Stick 4K, una soluzione ideale per godere del miglior intrattenimento in streaming, preparandosi al nuovo campionato di Serie A.

Amazon Fire TV Stick 4K: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio piuttosto semplice, seppur estremamente funzionale. Il design è simile ad una pendrive, anche nelle dimensioni, completamente nero. Da un lato è integrata la porta HDMI che permette di collegare la Fire TV Stick direttamente alla TV o al monitor, senza alcun ingombro. In questo caso si tratta della variante 4K, che supporta la risoluzione Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos. Si tratta della versione top di gamma indirizzata a chi, oltre alla praticità, ricerca la massima qualità audio e video.

La Fire TV Stick permette di accedere al miglior intrattenimento in streaming come Amazon Prime, Netflix, Disney+, Now TV, Infinity e DAZN. Proprio quest’ultimo servizio rende ancor più interessante lo strumento, considerando che dal prossimo anno fino al 2024 tutta la Serie A TIM sarà disponibile esclusivamente su DAZN. Il fiore all’occhiello di Amazon, dedicato l’intrattenimento, è poi accompagnato da un telecomando che integra un microfono per l’assistente vocale Alexa. Grazie ad un semplice clic del tasto dedicato, sarà possibile gestire tutti i dispositivi smart compatibili direttamente con la voce. In breve, una delle migliori soluzioni (se non proprio la migliore) per fruire di tutti i servizi di intrattenimento, con la massima semplicità e comodità.

Grazie ad uno sconto del 33%, è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K su Amazon a soli 39,99 euro con un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.