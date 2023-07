Presa Intelligente Amazon a prezzo Prime Day: solo 12€

Grazie alla tua iscrizione Amazon Prime, oggi stesso puoi accedere a un’offerta con accesso anticipato al Prime Day e risparmiare tantissimo sull’acquisto della Presa Intelligente Amazon Smart Plug. Cogli subito questa occasione e non perdere altro tempo. La metti in carrello a soli 12,99 euro, anziché 24,99 euro. Si tratta di uno sconto del 48% che ti fa risparmiare esattamente 12 euro. La disponibilità al momento è immediata.

Inoltre, se sei un cliente Prime, hai assicurata la consegna gratuita di questo ordine. Altro vantaggio in più che ti mette su un piatto d’argento ulteriore risparmio. Cosa ha di speciale questa presa intelligente? Prima di tutto che è un prodotto Amazon e quindi compatibile con Alexa. Sarà uno spasso utilizzarla per rendere smart e intelligente qualsiasi dispositivo collegato. Utilizzando i comandi vocali gestisci accensione e spegnimento con la tua voce.

Presa Intelligente Amazon Smart Plug: semplice, immediata e tecnologica

A un prezzo sbalorditivo, oggi acquisti la Presa Intelligente Amazon Smart Plug a soli 12,99 euro. Trasforma qualsiasi presa di corrente in un dispositivo smart. Programma l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, elettrodomestici, macchina del caffè e altri dispositivi. Grazie all’app Alexa puoi controllarli tutti da remoto quando sei fuori casa. La configuri velocemente se senza fatica. Non dovrai acquistare alcun hub per Casa Intelligente perché si connette immediatamente ad Alexa.

Acquistala ora a soli 12,99 euro, anziché 24,99 euro. Essendo un accesso anticipato al Prime Day questa è un’offerta dedicata solo ai clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.