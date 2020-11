È l’incarnazione più economica di Alexa: Echo Flex è la presa intelligente di Amazon con altoparlante integrato proposta oggi con uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Va inserita direttamente nella presa a muro non richiedendo così l’impiego di alcun cavo.

Amazon sconta Echo Flex a 19,99 euro

Non manca una porta USB grazie alla quale si possono connettere smartphone, tablet o altri dispositivi per la ricarica. Ancora, lo stesso slot può essere sfruttato per aggiungere un accessorio (venduto separatamente) come quello visibile nell’immagine qui sotto, una luce notturna, o per chi ne necessita un sensore di movimento. Presente anche un pulsante per la disattivazione del microfono integrato.

Un articolo studiato per la smart home, sulla base delle esigenze manifestate dagli utenti e per andare a lavorare in modo coordinato con tutti gli altri apparecchi già presenti nell’ecosistema Echo o compatibili con l’intelligenza artificiale di Alexa. Tutto questo oggi al prezzo di soli 19,99 euro. È solo una delle tante offerte proposte da Amazon in questi giorni che anticipano l’appuntamento con il Black Friday 2020.