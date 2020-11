Piccolo e potente: il Mini PC Stick di Minis Forum è oggi in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire e di cui approfittare subito considerando che è valida per poche ore oltre che solo fino all’esaurimento delle scorte disponibili.

Il Mini PC Stick di Minis Forum in sconto su Amazon

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4, memoria interna da 64 GB con possibilità di espansione tramite schede microSD fino a 128 GB o hard disk esterno fino a 2 TB, uscite video HDMI 2.0 e Mini DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0, WiFi e Bluetooth. Tutto questo in dimensioni davvero compatte: lunghezza 133 mm, larghezza 46 mm, altezza 14 mm.

Per iniziare a usare il Mini PC Stick di Minis Forum non bisogna far altro che collegarlo allo slot HDMI del monitor o del televisore. L’alimentazione avviene tramite porta USB-C con il cavo in dotazione. Tutto questo al prezzo di soli 143,99 euro. È solo una delle tante offerte che in questi giorni su Amazon anticipano l’appuntamento con il Black Friday 2020.