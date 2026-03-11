 Presa Smart Tapo P125M Matter è l'Offerta di Primavera Prime a 10€!
La Presa Smart Tapo P125M Matter è in grado di rendere intelligente qualsiasi elettrodomestico a soli 10€ con le Offerte di Primavera Prime.
Tecnologia Casa e Domotica
Grazie alla Presa Smart Tapo P125M Matter è facile rendere intelligente ogni elettrodomestico di casa. Oggi è anche economico grazie alle Offerte di Primavera Prime di Amazon. Infatti, la acquisti a soli 10,98 euro, invece di 14,99 euro. Un ottimo prezzo per creare la tua domotica fai da te senza dover spendere una fortuna e soprattutto in modo facile e intuitivo.

Perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Home, puoi sfruttare i tuoi assistenti vocali di casa per gestire vari comandi attraverso la tua voce. Inoltre, grazie all’app multi-device di Tapo, sia per Android che per iOS, potrai programmare scene, realizzare comandi e gestire ogni funzionalità da remoto direttamente dal tuo dispositivo mobile, ovunque tu sia.

Con questa presa puoi accendere e spegnere istantaneamente i dispositivi connessi ovunque ti trovi. Inoltre puoi pianificare una gestione automatica dei dispositivi. Attivando la Modalità Assenza terrai lontani da casa i ladri. infatti, questa funzionalità accende e spegne automaticamente un dispositivo collegato per un determinato tempo, simulando la presenza in casa di qualcuno.

Supporta anche elettrodomestici ad alta potenza come bollitore, macchina per il caffè, tostapane e molto altro ancora. Non perdere tempo! Questa Offerta di Primavera Amazon sta andando a ruba. Acquista la Presa Smart Tapo P125M Matter a soli 10,98 euro, invece di 14,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 mar 2026
