Presa Smart Tapo P125M Matter è l'Offerta di Primavera Prime a 10€!

Grazie alla Presa Smart Tapo P125M Matter è facile rendere intelligente ogni elettrodomestico di casa. Oggi è anche economico grazie alle Offerte di Primavera Prime di Amazon. Infatti, la acquisti a soli 10,98 euro, invece di 14,99 euro. Un ottimo prezzo per creare la tua domotica fai da te senza dover spendere una fortuna e soprattutto in modo facile e intuitivo.

Perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Home, puoi sfruttare i tuoi assistenti vocali di casa per gestire vari comandi attraverso la tua voce. Inoltre, grazie all’app multi-device di Tapo, sia per Android che per iOS, potrai programmare scene, realizzare comandi e gestire ogni funzionalità da remoto direttamente dal tuo dispositivo mobile, ovunque tu sia.

Con questa presa puoi accendere e spegnere istantaneamente i dispositivi connessi ovunque ti trovi. Inoltre puoi pianificare una gestione automatica dei dispositivi. Attivando la Modalità Assenza terrai lontani da casa i ladri. infatti, questa funzionalità accende e spegne automaticamente un dispositivo collegato per un determinato tempo, simulando la presenza in casa di qualcuno.

Supporta anche elettrodomestici ad alta potenza come bollitore, macchina per il caffè, tostapane e molto altro ancora. Non perdere tempo! Questa Offerta di Primavera Amazon sta andando a ruba. Acquista la Presa Smart Tapo P125M Matter a soli 10,98 euro, invece di 14,99 euro.