Presa Smart WiFi ad un prezzo piccolo piccolo: solo 13€

In una casa improntata sulla domotica intelligente, anche gli elementi più inaspettati possono trasformarsi in dispositivi intelligenti. Ebbene, ecco a voi un’interessante offerta Amazon riguardante la nuova presa intelligente della Teckin.

Presa Smart Teckin: caratteristiche principali

Questa presa Smart può spegnere o accendere l’elettronica casalinga da qualsiasi luogo con il semplice uso del vostro smartphone utilizzando l’app Smart Life. Potete programmare la presa in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando siete assenti oppure selezionare un programma per il controllo di molti dispositivi con la semplice pressione di un pulsante. Le prese Teckin funzionano direttamente con Amazon Alexa e Google Assistant per gestire tutti i dispositivi collegati semplicemente con il controllo vocale.

Se siete rilassati sul divano o siete in vacanza al mare, l’applicazione vi garantisce l’accesso completo alla vostra rete domestica, in modo da poter gestire la vostra casa direttamente sul vostro cellulare o tablet. Potete anche mantenere il controllo totale sulle funzionalità creando un piano di alimentazione energetica programmato, quindi se spegnete la luce dell’ingresso all’alba, accendete la caffettiera mentre siete sotto la doccia o riaccendete le luci al crepuscolo, potete impostare facilmente tutto ciò.

Nell’applicazione è presente anche un comodo monitoraggio dei consumi energetici della vostra casa per capire quando si consuma di più e cosa fa consumare più energia. Questo interessante dispositivo è in offerta su Amazon al prezzo scontato di soli 13,59 euro rispetto al costo di listino di 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.