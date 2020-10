Presa WiFi Esterna resistente ad acqua e polvere: super offerta

Quante volte vi è capitato di organizzare una festa all’aperto e desiderare una presa dove collegare un caricabatterie, delle luci o un impianto audio? Oppure desiderare di controllare a distanza un impianto elettrico domestico magari presente in un garage o in una soffitta? Tutto questo e molto più è possibile grazie alla multipresa intelligente dotata di supporto all’HomeKit, Alexa e Siri in grande doppio sconto su Amazon.

Presa WiFi Esterna Meross: le caratteristiche principali

Stiamo parlando della presa Meross Smart Outdoor che grazie al supporto con Apple HomeKit, Apple watch, Alexa, Google Assistant e IFTTT consente di gestire il dispositivo semplicemente con il controllo vocale. La multipresa può creare possibilità illimitate in base alle vostre esigenze.

Il dispositivo è ideale per lo spazio esterno grazie alla certificazione IP44 anti spruzzi e resistente alla polvere. Il coperchio in plastica protegge le prese dall’acqua e dalla polvere quando non viene usato. Tramite le funzioni Timer e Programmazione presenti nell’app proprietaria Meross potete impostare gli orari dell’accensione e dello spegnimento secondo la propria programmazione personale quotidiana, per risparmiare le spese sulla bolletta.

Le due prese schuko vengono, poi, gestite separatamente così da decidere se usarne solo una o entrambe. Ovviamente sono presenti anche le certificazioni CE (Certificato n.: BCTC-YFY181200191C) e RoHS (Certificato n.: BCTC-YFC180114850C) e RAEE. Dal punto di vista della scheda tecnica vi è una potenza in ingresso pari a 100-250 V ~, 50 / 60Hz, 10A, una potenza in uscita di 100-250 V ~, 50/60 Hz, 10A (carico massimo), il peso del prodotto è di 375 g mentre le dimensioni sono di 15,1 x 8,0 x 5,0 cm. L’applicazione Meross è compatibile con iOS 13 o versioni successive e Android 4.1 o versioni successive.

Approfittatene della grande doppia offerta Amazon: un coupon applicabile prima dell’inserimento del prodotto nel carrello porta il prezzo di listino di 36,99 euro scontato del 17%, una volta che si procede con l’acquisto potete applicare un ulteriore coupon del 5% con il codice B64JOUA2. Il prezzo finale sarà di 28,85 euro.