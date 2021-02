Prese Smart per Alexa e Google Home in offerta con questo coupon

Oggi su Amazon è possibile acquistare un bundle da 2 prese smart Nooie in offerta a 19€. Allo sconto già applicato del 33% si aggiunge un coupon per un ulteriore sconto del 10%. Per accedere all’offerta basta collegarsi a questa pagina, selezionare la casella relativa al coupon e aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto, per un risparmio complessivo di circa 13 euro.

Le dimensioni compatte delle prese smart Nooie restituiscono un ingombro minimo e non intralciano eventuali spine collegate in prossimità,. Questo modello è dotato di presa Schuko compatibile anche con le classiche spine italiane. Tramite l’applicazione è possibile impostare un timer che attiva e disattiva l’alimentazione automaticamente ad una determinata ora, inoltre l’app permette di condividere la gestione delle prese con altri utenti, con pochi e semplici click.

Prese smart: Amazon Alexa e Google Assistant

Non può mancare la compatibilità con i dispositivi della serie Amazon Echo e Google Home e i rispettivi assistenti vocali. Le Nooie si connettono via Wi-fi agli apparati domotici di casa e permettono il controllo remoto tramite i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Si può collegare una lampada, una TV o un qualunque dispositivo alimentabile tramite corrente elettrica, l’apparato connesso si accenderà o spegnerà una volta impartito lo specifico comando vocale, ad esempio “Alexa accendi la stampante!” o anche “Hey Google spegni la TV”.

Le prese smart Nooie nel bundle da 2 pezzi sono in offerta su Amazon a 19€. La piattaforma di e-commerce offre la spedizione gratuita Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.