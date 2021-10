Prestazioni al top, al prezzo più basso di sempre: SSD Samsung 870 EVO

Se sei alla ricerca di tanta capienza, oltre che di prestazioni al top per il tuo nuovo SSD, abbiamo ciò che fa per te. Stiamo parlando del Samsung 870 EVO 2TB, il top di gamma per quanto riguarda gli SSD SATA III, oggi proposto al minimo storico da Amazon.

SSD Samsung 870 EVO: caratteristiche tecniche

Si tratta di un fiore all’occhiello di Samsung, leader indiscusso nella produzione delle memorie. La velocità di lettura raggiunge i 560MB/s mentre quella di scrittura i 530MB/s, uno dei dischi SATA più veloci del mercato. La capacità da 2TB consente di memorizzare un’enorme quantità di file, dalle applicazioni professionali più esigenti, ai videogiochi, passando per foto, video e documenti. Naturalmente è con i software che il disco da il meglio di sé con velocità di caricamento nettamente ridotte rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Uno dei vantaggi, infatti, è la presenza della DRAM cache che garantisce prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro e dalla memoria già impegnata. Un disco quindi pensato soprattutto per chi necessita di prestazioni ai vertici della categoria, e l’affidabilità riconosciuta da anni che caratterizza il produttore.

Naturalmente, non mancano alcune funzionalità che hanno reso le soluzioni di Samsung tra le più apprezzate in assoluto. Prima tra tutte è la tecnologia Intelligent Turbo Write, che permette volecità di scrittura massima per lunghi periodi. Non manca il software Samsung Magician 6, che consente una gestione profonda del disco. Da qui è possibile verificare la salute dell’SSD, gestirne lo spazio, effettuare gli aggiornamenti firmware e persino ottimizzarlo per maggiori prestazioni. Si tratta della soluzione ideale per ridare vita ai vecchi laptop, o migliorare sensibilmente le performance del sistema.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’SSD Samsung 870 EVO è disponibile su Amazon a soli 207,99 euro per un risparmio di 37 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato per questa unità.