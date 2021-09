Prestazioni da professionista a poco più di 20 euro con il mouse di Logitech

Oggi vi riportiamo una vera e propria bomba su uno dei mouse da gioco più apprezzati, per un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Stiamo parlando del Logitech G203 Lightsync, un mouse con prestazioni professionali, ma ad un prezzo semplicemente incredibile. Al solito sottolineiamo che si tratta di un’offerta su un numero di pezzi limitati, ragione per cui non ne garantiamo la disponibilità al momento della lettura di questo articolo.

Mouse da gaming Logitech G203 Lightsync: caratteristiche tecniche

Il mouse di Logitech offre un design estremamente collaudato, molto simile a quello del G Pro, con un peso ridotto per una maggiore agilità nei movimenti. Buona la configurazione a 6 tasti, tutti completamente personalizzabili attraverso il software G HUB. Interessante, infatti, la possibilità di assegnare ad ogni tasto scorciatoie o app che rende il mouse versatile anche per la produttività. Non manca naturalmente l’illuminazione RGB, aggiornata con funzionalità Lightsync, che offre zone separate di illuminazione ed effetti sincronizzati con gli altri accessori del brand.

Naturalmente, però, a fare la differenza sono le prestazioni, ed il Logitech non delude le aspettative. Utilizza un sensore da 8000 DPI regolabile su 5 diversi livelli personalizzabili direttamente dal Logitech G HUB. Presente il tasto per il cambio rapido della risoluzione nella parte superiore, sotto la rotellina cliccabile. A questo si affiancano switch con tensionamento meccanico, che garantiscono precisione, reattività ed affidabilità. Si tratta di una proposta dalle performance professionali, ideale per chi vuole un mouse essenziale, ma estremamente preciso e maneggevole.

Grazie ad uno sconto del 44%, oggi il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 22,99 euro per un risparmio di ben 18 euro sul prezzo di listino, disponibile anche nella versione bianca.