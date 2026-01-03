Prestazioni lavoro occasionale: nuovo portale INPS

INPS ha comunicato un’importante novità per i prestatori di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia. Nei prossimi giorni sarà disponibile un nuovo portale dedicato a prestatori, utilizzatori e intermediari. Lo stesso portale può essere usato per comunicare, registrare e attivare i contratti di prestazione occasionale (CPO o PrestO). Una delle novità è la Scrivania Prestatore.

Novità per Libretto Famiglia

Le prestazioni di lavoro occasionale sono rapporti di lavoro cui possono fare ricorso i soggetti che vogliono utilizzare attività lavorative saltuarie, come piccoli lavori domestici (ad esempio, lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione), assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, insegnamento privato supplementare.

I lavoratori devono registrarsi preventivamente sul portale delle prestazioni occasionali, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro. Devono in particolare autodichiarare di appartenere ad una delle categorie che permettono di prestare lavoro occasionale: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età (regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o universitari), persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione (REI o SIA) o altre prestazioni di sostegno del reddito.

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il Libretto Famiglia composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro per attività lavorative di durata non superiore ad un’ora. Il prestatore deve indicare come desidera ricevere il pagamento (bonifico su IBAN, bonifico domiciliato o pagamento tramite mandato da riscuotere in ufficio postale).

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici annuali: 5.000 euro per ogni prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori, 10.000 euro per ogni utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori e 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Nel nuovo portale è presente la Scrivania Prestatore che consente di visualizzare le informazioni relative alle ultime prestazioni comunicate dagli utilizzatori, l’elenco di tutte le prestazioni comunicate dagli utilizzatori e il dettaglio delle stesse, compreso lo stato del pagamento del compenso effettuato dall’INPS. Il portale permette inoltre di gestire le modalità di riscossione del compenso.

Nel nuovo portale c’è anche una sezione dedicata agli intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro e patronati). L’accesso al portale è possibile con SPID, CIE, CNS e eIDAS.