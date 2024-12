Prestiti fino a 2000€ con HYPE: scopri come fare

C’è un metodo facile e veloce per ottenere prestiti fino a 2.000 euro, in tempo reale e direttamente da un’applicazione su smartphone: è quello proposto da HYPE con la funzione Credit Boost. Tutto ciò che devi fare per beneficiarne è aprire il conto su cui riceverai poi il denaro, sempre che tu non lo abbia già.

Prestiti: cos’è e come funziona Credit Boost di HYPE

A conti fatti, si tratta di una vera e propria ricarica. La verifica dei requisiti necessari per richiedere l’attivazione del servizio (soggetta ad approvazione da parte di Sella Personal Credit) avviene direttamente dall’app. Poi, in qualsiasi momento, sarai in grado di controllare ogni dettaglio: da quanto ti resta da restituire fino al numero delle rate versate e quando potrai ancora richiedere altre somme. Per molti può rivelarsi la soluzione giusta quando ci si trova a dover affrontare una spesa, imprevista oppure pianificata, se si desidera farlo con maggiore serenità. Scopri di più nella pagina dedicata.

Ricapitolando: ecco come funziona il servizio Credit Boost di HYPE, quali sono i passi da seguire per chiedere e ottenere il denaro di cui hai bisogno.

Accedi alla funzione Credito nell’applicazione di HYPE e seleziona Credit Boost;

controlla di possedere le condizioni necessarie per l’attivazione;

attendi la valutazione del tuo profilo e inizia a usare Credit Boost.

In conclusione, è bene segnalare che non si tratta dell’unica opzione proposta a chi ha un conto HYPE. La neo bank digitale offre infatti prestiti personali fino a 50.000 euro per finanziare i propri progetti. La procedura di richiesta e approvazione è sempre 100% online, caratterizzata dalla flessibilità che permette di effettuare un rimborso anticipato. Visita il sito ufficiale per saperne di più.