Prestiti online: richiedi un finanziamento fino a 30.000 euro con Agos

Le persone che hanno bisogno di un prestito per portare a termine il finanziamento di un loro progetto possono fare affidamento su Agos, società finanziaria leader nel settore del credito al consumo. La richiesta di un prestito personale avviene direttamente online e l’importo che si può ottenere va da un minimo di 500 euro a un massimo di 30.000 euro.

I motivi per cui richiedere un prestito online possono essere molteplici. Ad esempio, si può avere bisogno di una liquidità immediata per fronteggiare a una spesa imprevista, oppure per avviare un progetto personale su cui sono stati investiti tempo e risorse, oppure ancora per l’acquisto di un’auto.

Il modulo per presentare la richiesta di un prestito è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Agos.

Come richiedere un prestito online Agos

Per richiedere un prestito personale online fino a 30.000 euro con Agos occorre prima di tutto collegarsi alla pagina dedicata del sito agos.it. Fatto questo, bisogna inserire l’importo che si desidera richiedere: per impostazione predefinita, la cifra è pari a 10.000 euro, volendo però si può cambiare restando sempre all’interno di un intervallo compreso tra 500 euro e 30.000 euro.

Il passaggio successivo prevede la scelta della durata del prestito. Anche in questo caso il sito indica un tot di mensilità predefinito (84), ciascun utente può comunque scegliere una durata compresa tra 12 mesi (minimo) e 120 mesi (massimo).

L’ultimo step riguarda l’opzione assicurativa: scegliendo una rata senza assicurazione, l’importo mensile sarà inferiore, allo stesso tempo però non si avrà alcuna copertura relativa al prestito; se invece la scelta ricade sull’opzione Rata con assicurazione, l’importo sarà sì più elevato a fronte però di una copertura assicurativa del prestito.

Una volta completato il modulo di richiesta, si otterrà una risposta da parte della società Agos nel più breve tempo possibile.