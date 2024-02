Prestito non finalizzato sotto forma di Cessione del Quinto: la migliore proposta è di Dynamica Retail

La cessione del quinto dello stipendio è uno dei modi più sicuri per ottenere un prestito. La richiesta di un prestito con cessione del quinto può essere presentata da pensionati, dipendenti privati e dipendenti pubblici. Quest’ultime due categorie possono inoltre richiedere la delega di pagamento, con cui si va a impegnare il 40% della propria busta paga, per una durata massima di 120 mesi.

Ad oggi in Italia il miglior intermediario finanziario per questo tipo di finanziamento è Dynamica Retail, che si distingue rispetto alla concorrenza per la velocità nell’erogare il prestito, la semplicità con cui consente agli utenti di ottenerlo e l’affidabilità dimostrata nel corso degli anni.

Come richiedere un preventivo di prestito con cessione del quinto a Dynamica Retail

Il primo passo da compiere è collegarsi alla pagina di Dynamica Retail contenente il modulo per la richiesta del preventivo. Dopodiché occorre selezionare Tipologia utente e scegliere una delle opzioni disponibili tra dipendente statale, pubblico, parapubblico, dipendente azienda privata con più di 16 dipendenti e pensionato.

Il passaggio successivo consiste nello scegliere la forma di prestito desiderata: per impostazione predefinita la selezione è Cessione del quinto, volendo però si può richiedere anche la delega di pagamento.

Fatto questo, occorre inserire la propria data di nascita e la data di assunzione. Quest’ultima opzione non compare invece qualora nella Tipologia utente sia stata scelta la voce Pensionato.

Infine, è sufficiente inserire il netto mensile e scegliere il numero di mensilità della propria busta paga. Premere quindi sul pulsante Calcola il tuo preventivo per finalizzare la domanda.

La delibera del prestito avviene entro 24 ore, mentre la liquidazione anche a 48 ore dalla firma: sottolineiamo che la richiesta del preventivo è senza impegno.

