Prestito online in meno di 3 minuti e a condizioni favorevoli con Younited

Per la richiesta di un prestito non c’è più bisogno di recarsi in filiale con una pila di documenti infinita. Al giorno d’oggi è possibile fare tutto online e in meno di tre minuti.

In Italia uno dei punti di riferimento per un prestito personale online è Younited, una piattaforma che elargisce prestiti a partire da 1.000 euro, con la possibilità di ottenere somme superiori anche ai 50.000 euro. La procedura è gratuita, con una risposta certa entro 24 ore dalla richiesta.

Come richiedere un prestito online in meno di 3 minuti tramite Younited

Per la richiesta di un prestito online con Younited occorre prima di tutto scegliere il progetto per cui si intende chiedere una somma in anticipo. Le opzioni disponibili sono diverse: liquidità, ristrutturazione casa, efficientamento energetico, arredamento, computer, formazione e università, mutuo, viaggi e vacanze, e altro ancora.

Una volta selezionato il progetto, occorre determinare l’importo desiderato. La cifra minima che può essere richiesta è 1.000 euro, quella massima oltre 50.000 euro. Ora bisogna premere sul pulsante Richiedi subito per proseguire.

Nella nuova schermata che si apre è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail, dopodiché aggiungere un segno di spunta accanto alla frase Autorizzo Younited al trattamento dei miei dati personali per tutte le seguenti finalità (è obbligatorio solo il primo consenso). Fatto anche questo, premere su Richiedi fattibilità per proseguire.

Infine, per la richiesta della fattibilità occorre inserire di nuovo il proprio indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e il tipo di impiego.

La richiesta di un prestito personale online con Younited è gratuita. Una volta inviata la domanda, si riceverà una risposta con l’esito positivo o negativo entro massimo 24 ore.

