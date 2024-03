Previsioni di prezzo per Solana e Toncoin, l'analisi di Borroe Finance

Recentemente, gli analisti di criptovalute hanno previsto che Solana (SOL) e Toncoin (TON) cavalcheranno l’attuale onda rialzista fino al secondo trimestre del 2024. Secondo questi esperti, SOL probabilmente supererà la barriera dei 200 dollari a marzo, mentre TON manterrà la sua traiettoria rialzista grazie all’accumulo degli investitori. D’altra parte, Borroe Finance ($ROE) prevede di offrire un enorme ROI agli investitori quest’anno. Continua a leggere per scoprire le previsioni e le opinioni degli esperti su questi token.

CCTP sarà lanciato sulla mainnet di Solana

Il 26 marzo Circle (una piattaforma di emissione e pagamento di USDC) lancerà ufficialmente il suo Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) sulla mainnet di Solana. Per facilitare questo lancio, Circle ha rilasciato un nuovo indirizzo di pre-mint che consentirà al CCTP di coniare USDC sull’ecosistema di Solana. Secondo Jeremy Allaire (CEO e co-fondatore di Circle), questo lancio è fondamentale per le Dapp (applicazioni decentralizzate) che hanno bisogno di effettuare pagamenti su Solana.

Grazie all’espansione dell’ecosistema, SOL ha mantenuto il suo slancio rialzista all’inizio di marzo. Il 4 marzo SOL era quotata a 131,48 $. Una settimana dopo, SOL ha guadagnato il 13,86% ed è stato venduto a 149,67 $. Secondo gli analisti di criptovalute, SOL potrebbe superare la resistenza dei 200 $ nelle prossime settimane. Il mercato delle criptovalute è attualmente rialzista a causa dell’imminente halving di BTC ad aprile e le principali altcoin come SOL sono al passo con i tempi.

Exchange di criptovalute annuncia la caccia al tesoro TON

L’8 marzo, OKX (uno degli exchange di migliori criptovalute al mondo) ha annunciato la sua caccia al tesoro Toncoin 2024. Gli appassionati di Toncoin che parteciperanno a questa caccia potranno vincere un montepremi di 60.000 TON e 15.000 USDT. Inoltre, i partecipanti vincitori riceveranno abbonamenti premium a TradingView e Telegram. Per partecipare alla caccia, deposita Toncoin e guadagna biglietti su OKX fino al 28 marzo.

A seguito di questo rinnovato interesse per Toncoin, TON ha registrato una piccola impennata di prezzo all’inizio di marzo. Il 4 marzo, TON è stato scambiato a 2,71 $. Sette giorni dopo, TON ha guadagnato il 4,94% e ha scambiato a 2,84 $. Secondo gli analisti di criptovalute, è probabile che TON subisca un’impennata nelle prossime tre settimane grazie all’aumento della domanda del token da parte dei partecipanti alla caccia al tesoro di OKX. Pertanto, è probabile che TON venga scambiato a 3,10 $ entro il 31 marzo.

Borroe Finance intende sconvolgere la DeFi attraverso la raccolta fondi basata sui clienti

Raccogliere denaro non è una passeggiata per i business del web3, e Borroe Finance intende rendere questo processo più semplice attraverso una raccolta fondi decentralizzata alimentata dall’AI. Su Borroe Finance, i creatori di contenuti web3 possono ottenere prestiti lampo vendendo al proprio pubblico le entrate future a prezzi scontati. Questi prestatori approfitteranno di un investimento a basso rischio e potranno anche vendere i loro NFT scontati in un mercato P2P speciale su Borroe Finance.

Attualmente $ROE viene venduta a 0,019 $ nella quarta fase di prevendita e gli investitori hanno investito oltre 3,1 milioni di dollari sulla piattaforma. Secondo gli analisti, $ROE sarà scambiata a 0,040 $ quando arriverà sul mercato tradizionale. Di conseguenza, $ROE offrirà un enorme ROI del 110,5% ai primi investitori nel 2024. Inoltre, gli esperti ritengono che $ROE sarà uno dei pochi lanci di token virali nel 2024 e che probabilmente il token sarà scambiato a 0,190 $ entro la fine dell’anno.

