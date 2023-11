Previsioni sul prezzo di Bitcoin: si prospettano 100 mila dollari?

Sembra che il re delle criptovalute sia tornato, dato che i prezzi di Bitcoin (BTC) sono aumentati di oltre il 23% nel mese di ottobre, arrivando quasi a rompere il livello di resistenza di 36.000 $. La recente impennata di BTC si è ripercossa su molte delle migliori criptovalute, con una tendenza rialzista che ha preso il sopravvento sullo spazio delle criptovalute.

InQubeta (QUBE) è uno dei nuovi progetti DeFi più promettenti lanciati quest’anno: la sua prevendita ha già generato oltre 4,3 milioni di dollari di vendite di token. I prezzi di QUBE sono cresciuti del 90% dall’inizio dell’evento e cresceranno di oltre il 310% quando i token saranno rilasciati sugli exchange. Il progetto è riuscito a generare un tale interesse da parte degli investitori che le vendite di token non hanno subito ripercussioni quando il sentimento ribassista ha dominato lo spazio delle criptovalute.

InQubeta affronta i percorsi di investimento convenzionali offrendo un modo alternativo di investire nell’intelligenza artificiale (AI) senza le barriere spesso ingiuste che le vie di investimento tradizionali presentano, come i depositi minimi che la maggior parte delle persone non può permettersi.

Le migliori criptovalute da acquistare: il potenziale di crescita di InQubeta (QUBE) rispetto a Bitcoin

L’approccio del progetto InQubeta, incentrato sulle soluzioni, posiziona la piattaforma per un successo a lungo termine. Il suo potenziale di crescita viene già paragonato al modello di crescita di Bitcoin dal 2014, che è il più grande complimento che un progetto di criptovaluta possa ricevere. I prezzi di BTC sono aumentati del 56.167.931% da allora, quindi un investimento di 1 $ in Bitcoin nel 2014 varrebbe oggi oltre 561.000 $.

Diversi fattori, come la soluzione utile che il progetto InQubeta fornisce ai non bancari e a coloro che non possono soddisfare i requisiti delle entità di investimento tradizionali, la sua impressionante tokenomica e la sua fiscalizzazione sull’intelligenza artificiale, sono responsabili del suo paragone con BTC.

QUBE ha un tetto massimo di 1,5 miliardi di dollari e le tasse sulle emissioni hanno ridotto ulteriormente l’offerta in circolazione, spingendo i prezzi verso l’alto. Attualmente QUBE ha un prezzo di 0,0133 $, ma potrebbe raggiungere i 3 $ nei prossimi due anni. InQubeta dovrebbe solo aumentare la sua quota di mercato a 4,5 miliardi di dollari, una cifra che persino le meme-coin a bassa utilità come Dogecoin (DOGE) sono riuscite a raddoppiare. Un investimento di 100 $ in QUBE oggi potrebbe valere oltre 22.000 $ in un paio d’anni.

Inoltre, InQubeta consente agli investitori di ottenere enormi rendimenti investendo in startup di intelligenza artificiale. Ecco come si presenta il processo:

Le startup AI raccolgono fondi sulla blockchain di InQubeta coniando opportunità di investimento in token ERC20 (NFT) e quotandole sul marketplace Queste opportunità di investimento consentono ai finanziatori di condividere il successo delle aziende in cui investono.

(NFT) e quotandole sul marketplace Queste opportunità di investimento consentono ai finanziatori di condividere il successo delle aziende in cui investono. Gli investitori hanno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate mentre sfogliano l’ elenco dei token ERC20 sul marketplace

sul marketplace I token ERC20 sono acquisiti con QUBE, che può essere acquistato con fiat o con le migliori criptovalute .

sono acquisiti con QUBE, che può essere acquistato con fiat o con le . Gli investitori tengono traccia del valore dei loro token nei loro conti utente e possono scegliere di rivenderli sul marketplace in qualsiasi momento.

L’AI è in procinto di trasformare il mondo e coloro che sostengono questa tecnologia si posizionano in modo da ottenere rendimenti esponenziali mentre essa sconvolge i settori industriali di tutto il mondo. InQubeta mira a rendere queste prospettive di investimento più accessibili che mai.

Le previsioni sui 100 mila dollari di Bitcoin (BTC) sono un passo più vicine a diventare realtà

L’impennata del prezzo di BTC ha un po’ rallentato da quando ha testato la soglia dei 36.000 $, e ora è sceso a circa 34.500 $, mentre gli acquirenti diminuiscono e gli investitori che hanno preso posizioni lunghe prendono profitti. Il fatto che i prezzi trovino un supporto a 34.000 $ indica che è probabile che si verifichi un’ulteriore crescita mentre il re delle criptovalute si avvicina al suo prossimo evento di halving, previsto per aprile 2024.

Società finanziarie come Standard Chartered prevedono che i prezzi di BTC supereranno i 100.000 $ nel 2024, e la sua corsa attuale va in questa direzione. Anche la manciata di richieste di ETF spot sta contribuendo a spingere i prezzi verso l’alto, perché l’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission statunitense farebbe salire i prezzi in modo esponenziale.

Riepilogo

QUBE e BTC sono le migliori criptovalute da acquistare in questo momento, ma le probabilità che Bitcoin tenga il passo della crescita di InQubeta sono scarse o nulle. La maggior parte della crescita esponenziale di BTC è ormai alle spalle e il massimo che gli investitori possono aspettarsi è una crescita di 4x se i prezzi superano la soglia dei 100.000 $. QUBE crescerà di 4x durante la prevendita e di 100x una volta lanciata, rendendola la criptovaluta più redditizia in cui investire.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.