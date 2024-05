Prestito personale: realizza i tuoi progetti con Prexta

Qualunque sia il progetto che vuoi realizzare, grande o piccolo, puoi contare su un prestito personale per finanziarlo: valuta le opzioni proposte da Prexta e scegli quella più adatta a te, che tu voglia acquistare o rinnovare la tua abitazione, cambiare automobile, pianificare un viaggio con la tua famiglia o altro ancora. La restituzione avverrà con addebito sul conto corrente, su base mensile. È accessibile da dipendenti del settore pubblico e privato, così come dai pensionati, con età compresa dai 18 agli 83 anni.

Prexta: chiedi il tuo prestito personale

Puoi scegliere tra tre formule differenti, in base alle tue esigenze: One con durata del finanziamento da 12 a 120 mesi, tasso fisso e importo da 3.000 a 30.000 euro, Top con durata del finanziamento da 12 a 120 mesi, tasso fisso e importo da 30.000 a 75.000 euro oppure Compact con durata del finanziamento da 24 a 240 mesi e importo da 3.000 a 75.000 euro. Consulta tutti i dettagli sul sito ufficiale, per scoprire come funzionano, ad esempio, Salta rata e Cambio rata oppure per conoscere la copertura assicurativa facoltativa che protegge da spiacevoli imprevisti.

Chiedere un prestito personale è semplice e veloce: si inizia con la compilazione di un moduli in cui indicare informazioni come nome, cognome, data di nascita e così via. È necessario avere a portata di mano la carta d’identità, il codice fiscale e, se in possesso, il cedolino della pensione. Successivamente, si riceverà un preventivo personalizzato, in base a quanto richiesto e alle proprie necessità.

Prexta fa parte del Gruppo Bancario Mediolanum e opera in qualità di intermediario finanziario iscritto all’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia. Rimandiamo alla pagina dedicata per tutti i dettagli a proposito delle condizioni contrattuali e per i documenti relativi alla trasparenza.