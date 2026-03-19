Giù i prezzi benzina e diesel: cosa cambia con il decreto carburanti

Via libera al decreto carburanti che interviene sui prezzi di benzina e diesel. La misura è definita di natura temporanea ed emergenziale , approvata con l’obiettivo di riportare a un livello sostenibile la spesa necessaria per fare il pieno. Tutti noi sappiamo bene quanto siano aumentati i costi al distributore dall’esplosione della guerra in Medio Oriente a fine febbraio. È interessato anche il GPL. Vediamo cosa cambia già a partire da queste ore.

Il decreto carburanti entra in vigore oggi

Con effetto immediato, i prezzi subiscono una riduzione di 25 centesimi al litro per quanto riguarda la benzina e il diesel, mentre per il GPL la spesa si abbassa di 12 centesimi al chilo (unità di misura citata nel testo ufficiale). Questo dovrebbe servire a dare una spallata ai rincari delle ultime settimane, ma molto probabilmente non servirà a eliminare il problema alla radice.

Gran parte della responsabilità è infatti da attribuire alla speculazione attuata dalle compagnie, di certo non dai benzinai che rappresentano l’ultimo passaggio della filiera. Il decreto prevede un intervento anche su questo fronte, promettendo di rafforzare l’attività di monitoraggio, compito del quale si fa carico il Garante dei Prezzi (Mister Prezzi) interno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per i prossimi tre mesi, i big del settore avranno l’obbligo di comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, andando incontro a sanzioni in caso di inadempimento. Si segnala inoltre l’istituzione di un sistema di controllo rafforzato per individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Altre misure incluse nel testo interessano i settori dell’autotrasporto e della pesca. Per gli addetti ai lavori è previsto un credito d’imposta utile ad agevolare l’acquisto del gasolio.

Per i dati aggiornati relativi ai prezzi dei carburanti è possibile far riferimento alla pagina dedicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lì sono riportati quotidianamente e suddivisi per regione.