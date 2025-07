Prezzi luce e gas bloccati per 2 anni e sconti in bolletta: la promo Sorgenia

Sorgenia lancia una nuova offerta dedicata ai nuovi clienti che scelgono di passare alle sue tariffe: Next Energy 24 consente di bloccare il prezzo dell’energia elettrica e del gas per 24 mesi, mettendo al riparo dai possibili aumenti del mercato.

Ma non finisce qui: chi desidera può aggiungere anche la fibra ottica FTTH con un canone promozionale e ottenere fino a 50€ di sconto per ogni fornitura attivata.

Next Energy 24: come funziona la promozione Sorgenia

Con Next Energy 24, i nuovi clienti possono attivare luce, gas o entrambe le forniture, beneficiando di tariffe fisse per due anni:

0,122 €/kWh per l’elettricità;

per l’elettricità; 0,499 €/Smc per il gas.

Inoltre, è possibile abbinare la fibra ottica di Sorgenia, disponibile a 23,73€ al mese per il primo anno (poi 27,90 €/mese). Chi sceglie questa combinazione riceve uno sconto immediato in bolletta fino a 50€ per ogni fornitura (senza fibra lo sconto è di 30 euro).

Una volta terminato il periodo promozionale, si passa automaticamente a tariffe indicizzate senza vincoli contrattuali, lasciando la libertà di cambiare operatore in ogni momento.

La promo è attivabile online senza costi iniziali. Servono soltanto i dati anagrafici dell’intestatario, il codice POD/PDR per luce e gas, e – in caso di attivazione della fibra – il codice di migrazione della linea. Una soluzione flessibile e conveniente, pensata per chi cerca chiarezza, risparmio e connessione in un unico pacchetto.