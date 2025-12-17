Prezzi RAM alle stelle, gli smartphone nel 2026 costeranno di più

La RAM costa sempre di più e a farne le spese saranno gli smartphone. Secondo Counterpoint Research, le spedizioni globali caleranno del 2,1% nel 2026. I produttori cinesi, come come HONOR, OPPO e vivo, saranno particolarmente penalizzati. Gli smartphone economici sotto i 200 dollari costeranno fino al 25% in più, mentre il prezzo medio di vendita salirà del 6,9%. La scelta sarà tra pagare di più o accontentarsi di specifiche inferiori.

Quando la RAM diventa un lusso

L’aumento dei prezzi delle RAM ha già fatto lievitare i costi di tutti i componenti, per tutti i segmenti di mercato: circa 25% per la fascia bassa, 15% per quella media, e 10% per l’alta gamma. E non è finita qui. Secondo Counterpoint, i costi aumenteranno ulteriormente del 10-15% fino al secondo trimestre del 2026.

Gli aumenti partono dal segmento più basso e salgono. Gli smartphone sotto i 200 dollari, che per molti rappresentano l’unica opzione accessibile, saranno i primi a subire il colpo.

Le strategie di sopravvivenza dei produttori

Per evitare il disastro, i produttori di dispositivi dovranno ritoccare i prezzi al rialzo, ma non solo. Dovranno ricorrere anche a strategie creative… Vale a dire downgrade delle specifiche, riutilizzo di componenti vecchi, incluso i tentativi di spingere gli utenti verso smartphone premium più costosi.

Secondo Yang Wang, analista senior di Counterpoint, i forti aumenti dei prezzi non sono sostenibili nella fascia di prezzo bassa. E se non è possibile trasferire i costi sul consumatore, si deve tagliare qualcosa. E quel qualcosa sarà probabilmente la RAM, le fotocamere, la qualità dello schermo, o tutto insieme.

Meno RAM per tutti

La posizione di Counterpoint fa eco a un recente rapporto di TrendForce, secondo cui gli smartphone rilasciati nel 2026 avranno meno RAM a causa dell’aumento dei costi della memoria. Quindi prepariamoci a vedere più smartphone con 4 GB di RAM, una quantità che nel 2025 sembrava già insufficiente per far girare decentemente Android e qualche app. Ma quando i costi volano, i compromessi diventano inevitabili.

Apple e Samsung resisteranno?

Secondo Counterpoint, Apple e Samsung sono abbastanza forti da resistere alla tempesta nei prossimi mesi. L’iPhone è già tra gli smartphone più cari sul mercato. Apple può permettersi di assorbire parte dell’aumento dei costi o di scaricarlo sui clienti senza perdere troppi clienti. La fedeltà all’ecosistema Apple è un cuscinetto potente, e Cupertino lo sa.

Bisogna vedere se quella fedeltà reggerà quando gli iPhone del 2026 costeranno ancora di più, e i consumatori inizieranno a chiedersi se valga davvero la pena spendere così tanto per un telefono.