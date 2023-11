Prezzo assurdo per questo Smart TV LG: crolla a soli 144€

L’LG HD 24TQ510S-PZ rappresenta un’opzione allettante per chi cerca un televisore smart completo e conveniente. In offerta su Amazon a soli 144,80€ anziché 249,00€, questo modello offre un’esperienza visiva di alta qualità a un prezzo accessibile.

Tutti i dettagli della Smart TV LG

Con il suo display HD da 1366 x 768 pixel, l’LG HD 24TQ510S-PZ garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per guardare film, serie TV o giocare ai videogiochi. I colori sono vivaci e realistici, mentre il contrasto è elevato, per garantire un’esperienza visiva coinvolgente.

L’LG HD 24TQ510S-PZ è una vera e propria Smart TV, grazie al sistema operativo WebOS. Questo sistema operativo offre un’interfaccia intuitiva e semplice da usare, che consente di accedere a una vasta gamma di contenuti multimediali, tra cui film, serie TV, musica, app e giochi.

L’LG HD 24TQ510S-PZ è dotato di diverse porte di connessione, tra cui HDMI, USB e Wi-Fi. Queste porte consentono di collegare facilmente dispositivi esterni, come console di gioco, decoder e lettori multimediali. Inoltre, la connessione Wi-Fi permette di accedere a contenuti online, come film, serie TV e app, senza bisogno di cavi.

Con dimensioni di 59,9 x 22,3 x 7,4 cm e un peso di soli 2,9 kg, l’LG HD 24TQ510S-PZ ha un design compatto e versatile, che lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Ideale soprattutto per spazi più ridotti, senza compromettere la qualità visiva.

Le specifiche tecniche dell’LG HD 24TQ510S-PZ confermano la completezza di questo modello. Il contrasto di 1000:1 garantisce un’immagine nitida e dettagliata, anche nelle scene più buie. La luminosità di 250 cd/m² è sufficiente per garantire un’immagine di qualità anche in ambienti luminosi. L’audio è gestito da due altoparlanti da 5 watt, che offrono un suono chiaro e potente.

L’LG HD 24TQ510S-PZ è una soluzione affidabile per chi desidera un televisore smart di qualità. L’attuale offerta su Amazon rende l’acquisto ancora più conveniente, offrendo un’opportunità da non perdere per arricchire il proprio spazio domestico con intrattenimento di alto livello a soli 144,80€ anziché 249,00€