Il prezzo di Avalanche AVAX aumenterà: il fondatore spiega il perché

Si prospetta un futuro importante per quanto riguarda Avalanche AVAX. Almeno secondo quanto ha profetizzato il suo fondatore, CovDuk. Attualmente la criptovaluta è scambiata a 88,10 dollari (al momento della scrittura) dopo un rally del 12% di cui è stata protagonista sabato scorso.

Il recente aumento non è stato il solo. Infatti, nel corso di tutta la settimana appena passata Avalanche è stata protagonista di un trend in ascesa pari a un +25%. Anche attualmente il semaforo della sua quotazione è verde registrando una capitalizzazione di mercato di 19,54 miliardi di dollari.

Una notizia importante per tutti coloro che prestano particolare attenzione all'andamento delle più importanti criptovalute del mercato crittografico.

Secondo il fondatore di Avalanche, il prezzo di AVAX crescerà in modo esponenziale. Già in una sola settimana si è visto l’estremo potenziale di questa criptovaluta che ha segnato un record non indifferente, tenendo conto anche delle tensioni geopolitiche e delle incertezze di mercato attuali.

In un thread pubblicato su Twitter, CovDuk, ha quindi spiegato come mai questa ipotesi si realizzerà in futuro per questo token. Un aumento che segnerà un record storico importante motivato da alcuni fondamentali:

3. Here are all the reasons why #AVAX is fire

Its token distribution is solid. It has a capped supply of 720M

360M tokens were minted at launch and another 360M will be released over 10 years. pic.twitter.com/64ToMfbZyF

— CovDuk (@Cov_duk) March 19, 2022