Prezzo bloccato luce/gas per due anni con ENGIE: la tranquillità che cercavi

In un periodo in cui le bollette possono riservare brutte sorprese, ENGIE propone una soluzione chiara e trasparente per mettere al riparo famiglie e consumatori dalle impennate dei prezzi: si chiama Energia PuntoFisso, l’offerta che ti permette di fissare il costo di luce e gas per 24 mesi.

Nessuna complicazione, nessun rischio di rincari improvvisi: l’attivazione avviene interamente online e senza interruzioni nel servizio. L’offerta è valida fino al 16 luglio 2025, con possibilità di attivare una sola fornitura o entrambe, a seconda delle proprie necessità.

Un prezzo stabile, un consumo sotto controllo: scopri ENGIE

Con Energia PuntoFisso sai esattamente quanto spenderai: 0,123 €/kWh per l’energia elettrica (in versione monoraria o bioraria, a tua scelta), 0,4475 €/smc per il gas, e 6€ al mese di canone fisso per ciascuna fornitura. Nessuna voce nascosta, nessun ricalcolo a sorpresa: la tariffa concordata resta invariata per due anni, indipendentemente dall’andamento del mercato energetico.

C’è anche un importante risvolto ambientale: l’elettricità erogata proviene solo da fonti rinnovabili certificate, senza costi aggiuntivi, per chi desidera fare una scelta sostenibile e concreta. Tutto si gestisce in modo semplice e digitale tramite l’app ENGIE Italia, dove puoi consultare i tuoi consumi in tempo reale, scaricare le bollette elettroniche, verificare lo storico fino a 24 mesi e ottimizzare il tuo utilizzo dell’energia.

I pagamenti avvengono con addebito diretto sul conto corrente, senza dover affrontare lunghe file o scadenze da ricordare. L’attivazione richiede pochi minuti: basta collegarsi al sito ufficiale di ENGIE, scegliere le forniture che ti interessano e completare la registrazione. E se hai dubbi, puoi richiedere gratuitamente l’aiuto di un consulente, pronto ad accompagnarti nella scelta più adatta alle tue esigenze.