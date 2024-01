Prezzo BOMBA per il MacBook Air M1 su MediaWorld

MediaWorld ha all’attivo un’offerta pazzesca. Acquista il MacBook Air M1 13″ a un prezzo bomba! Devi essere rapido perché sta andando letteralmente a ruba. Si tratta di un’occasione eccezionale se stai cercando un laptop di altissima qualità che offre prestazioni elevate senza rinunciare alla mobilità come leggerezza, silenziosità e autonomia elevata. Tra l’altro, hai anche la possibilità di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

MacBook Air M1: 13 pollici di puro spettacolo

Apple MacBook Air M1 è un laptop esagerato. Leggero e sottile, è stato progettato per garantire il massimo del comfort in viaggio. Portalo sempre con te per lavoro, scuola, svago, intrattenimento e gaming. Non avrai problemi di ricarica perché la sua batteria dura fino a 18 ore. Il suo display Retina da 13,3 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel regala immagini con un livello di dettagli e realismo incredibile. Il processore Apple M1 è potente e versatile, ottimo anche per app e giochi più impegnativi.

Acquistalo subito a un prezzo bomba! Grazie a MediaWorld hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate mensili senza interessi. Devi solamente selezionare PayPal come metodo di pagamento attivando l’opzione “Paga in 3 Rate” che ti dà diritto a un mini finanziamento a tasso zero con la prima rata al momento dell’acquisto e le restanti nei due mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.