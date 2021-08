Prezzo bomba per questa tastiera meccanica completa a meno di 35 euro

In questa prima e calda domenica di agosto, non potevamo non riportarvi un’offerta semplicemente incredibile. Stiamo parlando della tastiera meccanica Oversteel TITANIUM che Amazon propone al prezzo più basso mai registrato, inferiore addirittura a gran parte delle soluzioni a membrana.

Tastiera meccanica Oversteel TITANIUM: caratteristiche tecniche

La Oversteel TITANIUM rappresenta una delle migliori soluzioni entry level per chi desidera la reattività e l’affidabilità di una tastiera realmente meccanica, ma senza investimenti importanti. Il layout è completamente in italiano, ed include il tastierino numerico. La qualità costruttiva, per un prodotto in questa fascia di prezzo è sorprendente. Troviamo infatti un frame in metallo e plate superiore in alluminio che donano una robustezza che ha ben poco da invidiare ai modelli di fascia alta. Non manca un poggiapolsi davvero comodo e versatile, grazie alla possibilità di rimuoverlo in maniera decisamente semplice.

Trattandosi di una tastiera meccanica, il cuore del prodotto sono senza dubbio gli interruttori che lo equipaggiano. In questo caso troviamo degli Outemu Red, una delle migliori alternative low cost ai più noti Cherry MX. Si tratta di switch lineari (quindi senza feedback tattile né sonoro) con una corsa ridotta per la massima reattività, indispensabile soprattutto nei giochi più frenetici come gli fps. Si tratta di switch garantiti per 50 milioni di pressioni, dal feeling molto simile ai concorrenti tedeschi, decisamente affidabili e duraturi. Non manca neanche l’illuminazione RGB che permette di personalizzare ogni singolo tasto attraverso il software dedicato. Insomma, parliamo di una tastiera che non rinuncia assolutamente a nulla, un prodotto di grandissima qualità. Al prezzo proposto oggi, è semplicemente un best buy, non troverete di meglio in questa fascia.

Quindi qual è il prezzo? Solo 33,68 euro su Amazon, minimo storico per questo prodotto che definire un affare risulterebbe persino riduttivo.