PREZZO BOMBA Xiaomi Watch S1 Active: solo 84€ su Amazon

Su Amazon, a un prezzo bomba, acquisti lo Xiaomi Watch S1 Active a soli 84,90 euro, invece di 199,99 euro. Si tratta di un’offerta molto interessante e sicuramente speciale. Elegante e pratico, questo smartwatch una volta al polso diventerà il tuo compagno inseparabile. La disponibilità è immediata, ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba. Inoltre, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita.

Dotato di un display AMOLED HD da 1,43 pollici, hai tutte le tue informazioni sotto controllo. L’elegante ghiera in metallo lo rende ancora più resistente e bello da vedere. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a 60Hz regala fluidità e grafica eccellenti. Scegli tra 117 modalità di fitness, tra cui 19 professionali. Indossalo sempre e ovunque, anche sotto la doccia, in piscina o al mare perché è impermeabile all’acqua fino a 5ATM.

Xiaomi Watch S1 Active: piccolo prezzo, massima personalizzazione

Indossa lo Xiaomi Watch S1 Active al tuo polso e personalizzalo come vuoi grazie agli oltre 200 quadranti disponibili e realizzati su misura. Con un sistema GPS dual-band ottieni una localizzazione più rapida e precisa, per tracciare ogni tuo spostamento in escursione, allenamento e passeggiata. I suoi sensori misurano frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno, oltre a tantissimi altri dati.

Acquistalo immediatamente a soli 84,99 euro, invece di 199,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

