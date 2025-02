Prezzo Crollato per Apple iPhone 16 su eBay

Apple iPhone 16 è lo smartphone del momento, soprattutto ora che è in arrivo Apple Intelligence e tutte le sue incredibile funzionalità ad aprile anche in Italia. Nonostante la grande attesa e l’alta richiesta, il prezzo di questo smartphone è crollato su eBay. Infatti, proprio adesso lo acquisti con soli 731,50€, invece di 979€ (prezzo di listino). Un ottimo risparmio, vero?

Per ottenerlo dovrai inserire il Coupon TECHWEEK25 nella casella dei codici sconto. Questa si trova alla pagina dove devi selezionare il metodo di pagamento. Una volta applicato, questo codice ti fa ottenere un extra sconto del 5% al check-out, fino a un massimo di 45€ di risparmio. Insomma, un’ottima soluzione per acquistare questo fantastico smartphone iOS di ultima generazione.

Tra l’altro, l’acquisto in questione gode del Servizio eBay Premium, venditore affidabile, spedizione veloce e restituzione facile, e della Garanzia Cliente eBay, rimborso immediato se non ricevi l’oggetto. A questi due vantaggi si aggiunge anche la possibilità di consegna gratuita su tantissime destinazioni incluse in tutta Italia. Sbrigati perché questo Apple iPhone 16 sta andando a ruba.

Apple iPhone 16: risparmia quasi 250€ su eBay

Grazie a questa offerta, disponibile in esclusiva su eBay, stai risparmiando in totale quasi 250€ dal prezzo di listino ufficiale. Cosa stai aspettando? Proprio in questo momento l’Apple iPhone 16 128GB è tuo con soli 731,50€. Aggiungilo ora in carrello e applica il Coupon TECHWEEK25. Tutto questo prima che finiscano anche gli ultimi pezzi disponibili.

Dotato del nuovissimo chip A18 assicura prestazioni elevate in qualsiasi situazione e una gestione dei consumi intelligente anche con utilizzo intensivo. App e giochi sono sempre molto fluidi, grazie anche un multitasking estremamente veloce e rapido, perfetto per produttività e intrattenimento ad alti livelli.

La doppia fotocamera punta e scatta, con il pulsante “Controllo fotocamera”, offre tantissime opzioni di scatto e riprese. La batteria dura tutto il giorno e molto di più. Non perdere altro tempo. Acquista ora Apple iPhone 16 a soli 731,50€. Con PayPal hai anche il tasso zero in tre rate.