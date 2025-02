Prezzo crollato per il notebook Lenovo IdeaPad 3: eccolo a -280€

Puoi trovare in questo momento un’offerta a tempo di Amazon che porta Lenovo IdeaPad 3 al suo prezzo minimo storico, in una configurazione hardware perfetta per la produttività (e non solo). Segnaliamo dunque volentieri su queste pagine la promozione dell’e-commerce che vede protagonista il notebook, sottolineando che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale.

L’offerta a tempo sul notebook Lenovo IdeaPad 3

Integra un display Full HD da 15,6 pollici per un’esperienza multimediale di alto profilo e per offrire un adeguato supporto alla produttività, sia alla scrivania che in movimento. Tra le altre specifiche tecniche (trovi tutti i dettagli nella scheda completa) vale la pena citare la presenza del processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico AMD Radeon affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi la webcam con microfono e tecnologia di riconoscimento facciale per l’autenticazione biometrica, gli altoparlanti di alta qualità, il lettore di impronte digitali e la batteria con autonomia elevata.

Grazie allo sconto di 280 euro (-36%) applicato in automatico puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad 3 nella configurazione hardware appena descritta al prezzo minimo storico di 499 euro, il più basso da quando è in vendita. La colorazione è Abyss Blue, un’esclusiva di Amazon.

L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, con la disponibilità immediata e la consegna gratis prevista già entro domani se lo compri adesso. Dai uno sguardo anche alle tante recensioni pubblicate da clienti: hanno assegnato al portatile un voto medio superiore a 4/5.