Prezzo fisso e zero sorprese in bolletta: l'offerta ENGIE per chi vuole certezze

In un momento in cui i costi dell’energia possono variare anche bruscamente, ENGIE propone una soluzione pensata per chi cerca stabilità: si chiama Energia PuntoFisso e blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi, mettendoti al riparo dalle fluttuazioni del mercato.

L’attivazione è facile e veloce direttamente online, senza burocrazia né interruzioni. L’offerta è disponibile fino al 16 luglio 2025 e può essere attivata per una o entrambe le forniture, secondo le tue esigenze.

Una tariffa trasparente, stabile e sostenibile: scopriamo Engie

Con Energia PuntoFisso conosci in anticipo quanto spenderai ogni mese: 0,123 €/kWh per l’energia elettrica (scegli tu se monoraria o a fasce), 0,4475 €/smc per il gas e un canone fisso di 6€ al mese per ogni fornitura. Nessun extra nascosto, nessun rischio di aumenti improvvisi: il prezzo concordato resta invariato per due anni, qualunque sia l’andamento del mercato.

In più, l’elettricità fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate, una scelta concreta per chi vuole ridurre l’impronta ambientale senza costi aggiuntivi.

Tutto si gestisce in digitale: con l’app ENGIE Italia puoi monitorare in tempo reale i tuoi consumi, accedere alle bollette elettroniche e tenere sotto controllo le spese degli ultimi due anni. Anche i pagamenti sono semplificati, con addebito diretto su conto corrente.

Attivare il servizio è questione di minuti: accedi al sito di ENGIE, seleziona se vuoi luce, gas o entrambe le opzioni, e completa la procedura online. Nessun distacco, nessuna perdita di tempo. E se hai bisogno di supporto, puoi richiedere l’assistenza gratuita di un consulente per scegliere la combinazione più adatta alle tue necessità.