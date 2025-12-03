 Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere: è il momento di scegliere NeN
Con NeN è possiible bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni e ottenere bollette più leggere: ecco l'offerta da attivare oggi.
Con NeN è possiible bloccare il prezzo di luce e gas fino a 10 anni e ottenere bollette più leggere: ecco l'offerta da attivare oggi.

Per bloccare il prezzo di luce e gas e accedere a condizioni vantaggiose di fornitura è possibile puntare su NeN. Il fornitore è oggi un punto di riferimento del mercato energetico italiano e propone diverse offerte molto vantaggiose, con la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia fino a 10 anni (per la luce, per il gas fino a 2 anni).

NeN utilizza il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi reali dell’utente. Per ottenere un preventivo “su misura” e attivare l’offerta desiderata basta visitare il sito ufficiale di NeN, accessibile qui di sott. Per tutti i nuovi utenti che scelgono NeN c’è la possibilità di sfruttare un bonus in bolletta di 36 euro per fornitura attivata.

Attiva qui l’offerta di NeN

Le offerte di NeN per luce e gas

Con NeN è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 2 anni oppure, ma solo per l’energia elettrica, per 10 anni. Le tariffe disponibili sono le seguenti:

  • Luce | Due: prezzo dell’energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni
  •  Luce | Dieci: prezzo dell’energia pari a 0,106 €/kWh e quota fissa di 10 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 10 anni
  • Gas | Due: prezzo dell’energia pari a 0,385 €/Smc e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni

Per attivare una delle offerte di NeN è sufficiente seguire il link qui di sotto e seguire la procedura guidata per ottenere un preventivo in base ai propri consumi (è necessario caricare una versione digitale della bolletta). Per tutti i nuovi clienti che scelgono NeN, il fornitore mette a disposizione un bonus in bolletta di 36 euro per fornitura attivata che andrà a ridurre il costo del primo anno. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Attiva qui l’offerta di NeN

