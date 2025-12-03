Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere: è il momento di scegliere NeN

Per bloccare il prezzo di luce e gas e accedere a condizioni vantaggiose di fornitura è possibile puntare su NeN. Il fornitore è oggi un punto di riferimento del mercato energetico italiano e propone diverse offerte molto vantaggiose, con la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia fino a 10 anni (per la luce, per il gas fino a 2 anni).

NeN utilizza il meccanismo della rata mensile fissa, calcolata in base ai consumi reali dell’utente. Per ottenere un preventivo “su misura” e attivare l’offerta desiderata basta visitare il sito ufficiale di NeN, accessibile qui di sott. Per tutti i nuovi utenti che scelgono NeN c’è la possibilità di sfruttare un bonus in bolletta di 36 euro per fornitura attivata.

Le offerte di NeN per luce e gas

Con NeN è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 2 anni oppure, ma solo per l’energia elettrica, per 10 anni. Le tariffe disponibili sono le seguenti:

Luce | Due : prezzo dell’energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese ; i prezzi sono bloccati per 2 anni

: prezzo dell’energia pari a e quota fissa di ; i prezzi sono bloccati per Luce | Dieci: prezzo dell’energia pari a 0,106 €/kWh e quota fissa di 10 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 10 anni

prezzo dell’energia pari a e quota fissa di i prezzi sono bloccati per Gas | Due: prezzo dell’energia pari a 0,385 €/Smc e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni

Per attivare una delle offerte di NeN è sufficiente seguire il link qui di sotto e seguire la procedura guidata per ottenere un preventivo in base ai propri consumi (è necessario caricare una versione digitale della bolletta). Per tutti i nuovi clienti che scelgono NeN, il fornitore mette a disposizione un bonus in bolletta di 36 euro per fornitura attivata che andrà a ridurre il costo del primo anno. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.