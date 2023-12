PREZZO FOLLE per il nuovissimo Sonic Superstars: costa solo 29€!

Con tutti i videogiochi in uscita in questo periodo, a volte la scelta migliore è quella di rivivere vecchie perle. E con Sonic Superstars, sia i fan di vecchia data che i novizi del genere platform saranno accontentati. Grazie all’ottimo sconto Amazon, il titolo raggiunge il costo di soli 29,98€ invece degli originali 59,99€!

Sonic Superstars: un classico senza tempo

Sonic Superstars trasporta i giocatori nelle enigmatiche Northstar Islands, dove il geniale Dr. Eggman e il malvagio Fang complottano per trasformare i giganteschi animali dell’isola in temibili Badnik. Affidati ai tuoi personaggi preferiti, Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, per fermare i sinistri piani del Dr. Eggman e salvare l’isola.

L’esperienza di gioco di Sonic Superstars è un ritorno alle radici con un tocco innovativo. I fan di Sonic saranno entusiasti di uno stile di gioco classico e fluido, che consente ai giocatori di correre attraverso livelli ad alta velocità, sconfiggere nemici con attacchi potenti e raccogliere anelli per potenziarsi. L’introduzione di nuove funzionalità, come l’uso del potere dei Chaos Emerald per acquisire abilità inedite, rende il gioco ancora più dinamico e divertente.

Le Northstar Islands sono un vasto e sorprendente mondo da esplorare. I livelli pieni di colore sono intrisi di segreti da scoprire, offrendo ai giocatori un’esperienza coinvolgente. Inoltre, Sonic Superstars propone una varietà di sfide e obiettivi che garantiranno ore di divertimento e scoperte avvincenti.

Per una dose extra di divertimento, Sonic Superstars supporta la modalità multigiocatore locale fino a quattro partecipanti. Che tu stia collaborando con amici o sfidandoli per ottenere il punteggio più alto, questa modalità è perfetta per condividere risate e competizione con gli amici e la famiglia.

Sonic Superstars è uno dei migliori platform in circolazione e, al prezzo di soli 29,98€ non puoi davvero fartelo scappare!

