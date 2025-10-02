Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay

Da quando l’hai visto ti sei innamorato del nuovo Apple iPhone Air vero? Peccato però che costi tanto! Oggi però puoi realizzare il tuo sogno e finalmente tenerlo fra le mani e utilizzarlo davvero. Infatti, è in offerta speciale su eBay a un prezzo imperdibile. Conferma l’ordine a soli 1089 euro su questo link, invece di 1249 euro!

Si tratta di un risparmio pazzesco, ma fai attenzione. Si tratta di una promozione a quantità disponibile limitata che potrebbe terminare da un momento all’altro. Quindi ti consigliamo di aggiudicartelo velocemente, prima che finisca in sold out. Anche perché a questo prezzaccio è estremamente facile che succeda.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, potrai pagarlo in tre comode rate a tasso zero grazie a PayPal o Klarna. Questi due metodi di pagamento ti permettono di accedere a un mini finanziamento senza interessi davvero molto vantaggioso. Approfitta ora dell’offerta e paga un po’ alla volta senza fretta.

Apple iPhone Air: tanta potenza in un design ultra sottile

Apple iPhone Air è una vera e propria opera d’arte. Il suo design ultra sottile lascia a bocca aperta chiunque lo prenda tra le mani e cominci a usarlo. Se passi a questo gioiellino non potrai più tornare indietro. Infatti, è anche estremamente leggero, dimenticandotelo in tasca. Mettilo ora in carrello su eBay a soli 1089 euro!

Nella colorazione Sky Blue è davvero bellissimo! John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, lo ha definito “così potente e allo stesso tempo incredibilmente sottile e leggero che lo si deve tenere in mano per riuscire a credere che sia vero“. Insomma, una vera novità in questo mercato che offre tanto, ma tutto molto simile.

Da segnalare il nuovo display Super Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion e refresh rate adattivo a 120Hz. Inoltre, il processore è lo stesso della serie Pro, quindi il fantastico Apple A19 Pro. Non perdere questa opportunità pazzesca firmata eBay! Ordina il tuo iPhone 17 Air a soli 1089 euro, invece di 1249 euro.