 Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay

Vorresti avere il nuovo Apple iPhone Air perché ci piace davvero tanto, ma costa troppo? Dai un'occhiata al prezzo di oggi in offerta su eBay.
Prezzo IMPERDIBILE per Apple iPhone Air su eBay
Tecnologia Mobile
Vorresti avere il nuovo Apple iPhone Air perché ci piace davvero tanto, ma costa troppo? Dai un'occhiata al prezzo di oggi in offerta su eBay.

Da quando l’hai visto ti sei innamorato del nuovo Apple iPhone Air vero? Peccato però che costi tanto! Oggi però puoi realizzare il tuo sogno e finalmente tenerlo fra le mani e utilizzarlo davvero. Infatti, è in offerta speciale su eBay a un prezzo imperdibile. Conferma l’ordine a soli 1089 euro su questo link, invece di 1249 euro!

Acquista adesso iPhone Air!

Si tratta di un risparmio pazzesco, ma fai attenzione. Si tratta di una promozione a quantità disponibile limitata che potrebbe terminare da un momento all’altro. Quindi ti consigliamo di aggiudicartelo velocemente, prima che finisca in sold out. Anche perché a questo prezzaccio è estremamente facile che succeda.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, potrai pagarlo in tre comode rate a tasso zero grazie a PayPal o Klarna. Questi due metodi di pagamento ti permettono di accedere a un mini finanziamento senza interessi davvero molto vantaggioso. Approfitta ora dell’offerta e paga un po’ alla volta senza fretta.

Apple iPhone Air: tanta potenza in un design ultra sottile

Apple iPhone Air è una vera e propria opera d’arte. Il suo design ultra sottile lascia a bocca aperta chiunque lo prenda tra le mani e cominci a usarlo. Se passi a questo gioiellino non potrai più tornare indietro. Infatti, è anche estremamente leggero, dimenticandotelo in tasca. Mettilo ora in carrello su eBay a soli 1089 euro!

Apple iPhone Air 256GB Sky Blue Garanzia Europa

Apple iPhone Air 256GB Sky Blue Garanzia Europa

1.089,00
Vedi l'offerta

Nella colorazione Sky Blue è davvero bellissimo! John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, lo ha definito “così potente e allo stesso tempo incredibilmente sottile e leggero che lo si deve tenere in mano per riuscire a credere che sia vero“. Insomma, una vera novità in questo mercato che offre tanto, ma tutto molto simile.

Apple iPhone Air 256GB Sky Blue Garanzia Europa

Acquista adesso iPhone Air!

Da segnalare il nuovo display Super Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion e refresh rate adattivo a 120Hz. Inoltre, il processore è lo stesso della serie Pro, quindi il fantastico Apple A19 Pro. Non perdere questa opportunità pazzesca firmata eBay! Ordina il tuo iPhone 17 Air a soli 1089 euro, invece di 1249 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16

Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16
Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle

Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle
Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G

Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G
iPhone 16e: diffusa online per errore la scheda logica

iPhone 16e: diffusa online per errore la scheda logica
Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16

Svendita Totale su eBay per Apple iPhone 16
Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle

Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle
Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G

Il codice eBay che sblocca lo sconto per Samsung Galaxy A17 5G
iPhone 16e: diffusa online per errore la scheda logica

iPhone 16e: diffusa online per errore la scheda logica
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti