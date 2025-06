Prezzo luce e gas bloccato per 24 mesi con Energia PuntoFisso di Engie

La multinazionale francese Engie ha deciso di bloccare per 24 mesi il prezzo luce e gas della sua offerta Energia PuntoFisso, rispetto ai tradizionali 12 mesi. Raddoppia dunque la convenienza della fornitura promossa dal colosso energetico, elemento questo doppiamente importante alla luce di quanto sta accadendo nella guerra tra Israele e Iran, conflitto che nelle ultime ore ha segnato l’ingresso degli Stati Uniti al fianco degli israeliani.

Con l’offerta luce e gas Energia PuntoFisso di Engie si ha l’opportunità di bloccare il costo della materia prima per due anni, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nei prossimi 24 mesi. Così facendo, ci si assicura un risparmio considerevole non per uno ma per due inverni consecutivi.

Le tariffe luce e gas dell’offerta di Engie

Un altro vantaggio della fornitura Energia PuntoFisso è di offrire tariffe tra le più competitive del mercato italiano. Ecco un breve riepilogo dei prezzi per coloro che completeranno la sottoscrizione entro il 25 giugno 2025.

Luce

costo materia prima energia monorario: 0,1309 euro/kWh

servizi di commercializzazione al dettaglio: 7 euro al mese

Gas

costo materia prima gas naturale: 0,485 euro/Smc

servizi di commercializzazione al dettaglio: 0,00795 euro/Smc

I nuovi clienti Engie pagano tramite addebito diretto su conto corrente, con la ricezione della bolletta online. Il fornitore francese non recapiterà dunque la bolletta cartacea a casa, facendo risparmiare i costi legati alla spedizione della bolletta. Inoltre, l’addebito diretto fa sì che non ci si debba più preoccupare della scadenza, né di dover recarsi all’ufficio postale o pagare online la commissione legata al bollettino.

Altro elemento di forza dell’offerta Engie è l’app ufficiale, tramite la quale tutti gli utenti possono gestire qualsiasi aspetto del loro contratto, monitorando i consumi (tramite uno storico della durata di due anni). Sempre dall’app è poi possibile entrare in contatto con l’assistenza, senza dover ricorrere alle telefonate ormai obsolete.