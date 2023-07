Mario Kart 8 Deluxe per Switch: prezzo mai così basso

Accade molto raramente che Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch sia in sconto, ma oggi è uno di quei giorni: l’offerta in corso su Amazon permette in questo momento di acquistare il giorno approfittando di un forte risparmio rispetto al listino. Si tratta ovviamente della copia fisica del titolo, quella su scheda, nella versione in italiano.

Grande sconto per Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Si tratta dell’edizione definitiva per il racing game della grande N, con supporto al multiplayer in locale per un massimo di otto sfidanti, personaggi inediti (come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior), modalità esclusive (Battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto) e decine di circuiti su cui gareggiare all’ultima curva o all’ultimo power-up. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, lo sconto proposto dall’e-commerce permette di comprare Mario Kart 8 Deluxe al prezzo finale di soli 39,99 euro, il più basso di sempre a quanto ci risulta.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Per chi effettua subito l’acquisto, la ricezione è garantita entro l’inizio della prossima settimana.

