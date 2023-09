AirPods Pro 2 con USB-C al prezzo minimo garantito

Apple ha scelto di integrare fin da subito la porta USB-C sull’intera gamma di dispositivo mobile, inclusi gli auricolari AirPods Pro di seconda generazione: eccoli in preordine su Amazon con spedizione gratuita e consegna assicurata al day one della prossima settimana. L’e-commerce li propone al prezzo minimo garantito, vale a dire che se ci sarà uno sconto prima dell’uscita, sarà applicato in automatico.

Ecco i nuovi AirPods Pro 2 con custodia USB-C

Si tratta degli auricolari wireless più evoluti tra quelli proposti dal gruppo di Cupertino con caratteristiche come driver ad alta escursione realizzato internamente, amplificatore custom ad alta gamma dinamica, audio adattivo, cancellazione del attiva del rumore, modalità Trasparenza, rilevamento conversazione, volume personalizzato, riduzione dei rumori forti, prese d’aria per l’equalizzazione della pressione, supporto all’audio spaziale ed equalizzazione adattiva. Non mancano poi due microfoni beamforming, uno rivolto verso l’interno, uno per il rilevamento della pelle, due accelerometri e il controllo touch. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

A gestire ogni operazione è il chip H2 progettato proprio a questo scopo. Qui sotto un dettagli della novità: la custodia di ricarica riprogettata dalla mela morsicata. Sono resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua come testimonia la presenza della certificazione IP54. Altre immagini sono visibili nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare i nuovi AirPods Pro di seconda generazione con custodia di ricarica USB-C al costo di 279 euro. Gli auricolari wireless di Apple evolvono abbracciando lo standard universale.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita e garantita al day one del 22 settembre. Scegliendo di effettuare subito il preordine con prezzo minimo garantito li si riceverà direttamente a casa la prossima settimana senza alcuna spesa aggiuntiva.

