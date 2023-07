Crolla il prezzo del Mac mini con Apple M2 (-160€)

Non è un Mini PC, è il Mac mini: nella sua incarnazione più recente con chip Apple M2 progettato internamente è protagonista oggi di uno sconto di 160 euro su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Metterlo sulla propria scrivania non è mai stato così conveniente.

160€ di sconto sul Mac mini con Apple M2

Basato sulla versione più recente del sistema operativo macOS e con pieno supporto a tutti gli applicativi del catalogo Mac, integra una CPU 8-core, una GPU 10-core e il Neural Engine 16-core per le operazioni legate all’intelligenza artificiale. Ci sono poi 8 GB di memoria unificata e una SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Completano la dotazione Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 e le porte per la connettività elencate nell’immagine qui sotto, incluse due USB-C con Thunderbolt 4. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, fino al termine della promozione, è possibile acquistare il Mac mini con Apple M2 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 569 euro invece di 729 euro come da listino, con un risparmio di 160 euro.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni: chi effettua subito l’ordine lo potrà mettere sulla scrivania già entro sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.