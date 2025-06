Apple AirTag è al suo PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che vede protagonista Apple AirTag, il localizzatore della mela morsicata. In questo momento è proposto al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito. È il dispositivo che ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli in caso di smarrimento, in modo semplice, efficace e rispettoso della privacy.

Prezzo minimo storico per Apple AirTag

Progettato per poter essere inserito nello zaino, in borsa, nella custodia del notebook o agganciato al portachiavi, impiega la tecnologia Ultra Wideband insieme al Bluetooth per una precisione assoluta nel rilevare la posizione. Si interfaccia con la funzionalità Dov’è degli iPhone e ogni informazione è protetta da una crittografia avanzata. A differenza di tante alternative della concorrenza è impermeabile e resistente alla polvere, inoltre la sua batteria è sostituibile una volta esausta. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie allo sconto del 29% (è applicato in automatico, non servono coupon) puoi acquistare Apple AirTag al suo prezzo minimo storico di 27,50 euro, invece di 39,00 euro come da listino ufficiale della mela morsicata. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo e considerando la richiesta molto elevata potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Il voto medio assegnato da quasi 37.000 recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce è 4,7/5.

Se sei un membro Prime, per te c’è anche la consegna gratis entro domani. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Non hai ancora attivato l’abbonamento? Inizia la tua prova gratis, potrai partecipare anche all’evento Prime Day 2025 che andrà in scena tra un paio di settimane.