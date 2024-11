PREZZO MINIMO STORICO per CMF Phone 1 di Nothing

Lanciato solo pochi mesi fa da Nothing, il nuovo CMF Phone 1 è protagonista di un’offerta a tempo su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo da quando è in vendita. È lo smartphone che segna il ritorno della cover intercambiabile e oggi lo puoi acquistare a soli 179 euro, con un risparmio significativo rispetto al listino ufficiale. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e almeno due anni di aggiornamenti garantiti (tre per la sicurezza).

CMF Phone 1: le specifiche dello smartphone

Integra un display Super AMOLED LTPS da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, per un’esperienza multimediale senza compromessi. Tra le specifiche tecniche vale poi la pena cita il processore octa core MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB). Sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (quella frontale è da 16 megapixel), c’è la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, non manca la certificazione IP52 e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida assicura un’autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Puoi scegliere tra le colorazioni Orange, Black e Light Green, la spesa non cambia.

Il forte sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare CMF Phone 1, il nuovo smartphone di Nothing, al prezzo finale di soli 179 euro. Ricorda: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro, il sold out è dietro l’angolo.